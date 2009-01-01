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    Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил русских и народы Кавказа. Одно из отличий, по мнению форварда, – отношение к старшим.

    «К кавказцам можно по-разному относиться, но мне очень нравится, что они умеют уважать взрослых. Мы, русские ребята, очень многие потеряли это.

    Помимо своих родителей, мы должны уважать и других взрослых. Не все это понимают. Все это слышат, но не все хотят услышать», – сказал игрок.

    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Игрок также отозвался о Василии Уткине.
    • Сезон РПЛ приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.

    Источник: инстаграм Тины Канделаки

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +934

      spam2009 37 минут назад

      Зато разговаривая между собой на своем "тарара" они посылают тебя на уй и в 3,14ду. А ты лошок лучше бы деньги по карманам не тырил, звезда бл.

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      Рейтинг: +4603

      subbotaspartak 50 минут назад

      По себе не суди, ты свою "честь" смолоду потерял.

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      Рейтинг: +4460

      Viper for CSKA 1 час назад

      Куда же без мнения великого российского этнополитолога Артёма Дзюбы. Герой нашего времени теперь анализ и сравнение этнических групп проводит. Какой молодец. Хоть бы одну книжку нормальную на карантине прочитал что ли, вместо того, чтобы языком мести.
      PS: А если по теме, то идолопоклонство к старшим, наблюдающееся у многих жителей Кавказа (далеко не у всех) – это отголосок родоплеменного строя, который там до конца не устранён в связи с географической закрытостью региона. Это признак отсталого и реакционного общества, этим просто глупо гордиться. Общаюсь с большим количеством уроженцев Кавказа в городах, они ведут себя иначе. Да, к старшим родственникам относятся с некоторым пиететом, но без перегибов. То есть они, будучи выдернуты из условий, в которых родились или родились их предки, меняются, что вполне нормально. "Уважение к взрослым", которые мы должны, видите ли, все понимать – удобная глупость. Человека нужно уважать за его поступки, личные качества, а не потому, что он старше. Иногда у двадцатилетнего подростка больше ума и порядочности, да и воспитания, чем у семидесятилетнего деда. О каком уважении "взрослых" тогда может идти речь.

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      Рейтинг: +1215

      B.G. 1 час назад

      .........взрослых ))))))))хахахаахах дзюба....

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      Рейтинг: +2238

      алдан2014 3 часа назад

      Какой век какие нравы,главное хамло рпл учит нравственности.Дзюба достоин быть политиком

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      Рейтинг: +1609

      neim 6 часов назад

      Ну конечно, тебя же в 90-х на свете еще не было, когда взрывались жилые дома и автобусы, захватывались школы с детьми и преподавателями. Очень взрослых "уважали" и детей. Только чьих ?

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      Рейтинг: +415

      _Marqella_ > neim 5 часов назад

      Что за глупость, речь наверное идёт о нормальных людях а не о террористах...

      4
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      Рейтинг: +1609

      neim > _Marqella_ 4 часа назад

      Да, конечно, речь идет о нормальных людях, а не о футболистах.

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      Рейтинг: +415

      _Marqella_ > neim 4 часа назад

      Про что ты??

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      Рейтинг: +544

      Сергей Каспийский > neim 2 часа назад

      Конкретно кто это перечисленного тобой делал? В моем родном городе произошел первый теракт в России и потом еще один кровавый в двухтысячные. Отец боевика перед всем населением заявил: "Ты — мой первый враг. Если поймаю, я лично тебя сожгу." НЕ ЗРЯ МЫ ПОМОГАЕМ ВОЕВАТЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В СИРИИ и ОТЦЫ ТЕРРОРИСТОВ СИДЯТ не КАВКАЗЕ, а в США. Как то Трамп позвонил Путину и сказал адрес террористов, которые планировали взрыв в Санкт-Петербурге, и это были уже русские парни.

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      Рейтинг: +934

      spam2009 > _Marqella_ 36 минут назад

      И женщин они очень уважают, если ты конечно женщина судя по аватарке. Давно бы уже по хлебалу схлопотала от нормального

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      Рейтинг: +22524

      VVM1964 7 часов назад

      Взрослых ? А , ну да - у тебя то еще детство в жопе играет . )))

      3
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      Рейтинг: +2077

      alarm > VVM1964 6 часов назад

      кто о чём - а спартач, естественно, о жoпах.

      2
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      Рейтинг: +934

      spam2009 > alarm 35 минут назад

      кто о чем а бомжара разумеется о грязи

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