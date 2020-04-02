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  • Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

2 апреля 2020, 00:31
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил русских и народы Кавказа. Одно из отличий, по мнению форварда, – отношение к старшим.

«К кавказцам можно по-разному относиться, но мне очень нравится, что они умеют уважать взрослых. Мы, русские ребята, очень многие потеряли это.

Помимо своих родителей, мы должны уважать и других взрослых. Не все это понимают. Все это слышат, но не все хотят услышать», – сказал игрок.

  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
  • Игрок также отозвался о Василии Уткине.
  • Сезон РПЛ приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.

Источник: инстаграм Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
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VVM1964
1585777879
Взрослых ? А , ну да - у тебя то еще детство в жопе играет . )))
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алдан2014
1585794263
Какой век какие нравы,главное хамло рпл учит нравственности.Дзюба достоин быть политиком
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B.G.
1585800260
.........взрослых ))))))))хахахаахах дзюба....
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Viper for CSKA
1585802566
Куда же без мнения великого российского этнополитолога Артёма Дзюбы. Герой нашего времени теперь анализ и сравнение этнических групп проводит. Какой молодец. Хоть бы одну книжку нормальную на карантине прочитал что ли, вместо того, чтобы языком мести. PS: А если по теме, то идолопоклонство к старшим, наблюдающееся у многих жителей Кавказа (далеко не у всех) – это отголосок родоплеменного строя, который там до конца не устранён в связи с географической закрытостью региона. Это признак отсталого и реакционного общества, этим просто глупо гордиться. Общаюсь с большим количеством уроженцев Кавказа в городах, они ведут себя иначе. Да, к старшим родственникам относятся с некоторым пиететом, но без перегибов. То есть они, будучи выдернуты из условий, в которых родились или родились их предки, меняются, что вполне нормально. "Уважение к взрослым", которые мы должны, видите ли, все понимать – удобная глупость. Человека нужно уважать за его поступки, личные качества, а не потому, что он старше. Иногда у двадцатилетнего подростка больше ума и порядочности, да и воспитания, чем у семидесятилетнего деда. О каком уважении "взрослых" тогда может идти речь.
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subbotaspartak
1585803629
По себе не суди, ты свою "честь" смолоду потерял.
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spam2009
1585804365
Зато разговаривая между собой на своем "тарара" они посылают тебя на уй и в 3,14ду. А ты лошок лучше бы деньги по карманам не тырил, звезда бл.
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New Life
1585812472
Готовит почву для перехода в Терек, чувствует, что не долго осталось рикошетить на болотах.
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Ronko
1585812707
По-разному это он имеет ввиду нейтрально-отрицательно, и это не просто так. И уважение к взрослым это им не в плюс и не в минус. Уважение должно быть ко всем в зависимости не от возраста, а от поступков. С таким уважением у многих (не у всех, но у многих) из них проблемы, к сожалению.
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Граф2019
1585812844
не свисти чего не знаешь...
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New Life
1585814558
Да, некоторые потеряли. Те, которые требуют, чтобы условная 80-летняя баба Нюра, которая ходит на почту за пенсией и платить за ЖКХ и за хлебом в магазин, показывала QR код. Она мобильник то в жизни в руках не держала и думает, что Google Play это какое то ругательство.
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