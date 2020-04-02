Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил русских и народы Кавказа. Одно из отличий, по мнению форварда, – отношение к старшим.

«К кавказцам можно по-разному относиться, но мне очень нравится, что они умеют уважать взрослых. Мы, русские ребята, очень многие потеряли это.

Помимо своих родителей, мы должны уважать и других взрослых. Не все это понимают. Все это слышат, но не все хотят услышать», – сказал игрок.