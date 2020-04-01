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    Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что полностью соблюдает режим самоизоляции. Клуб за нарушение может оштрафовать.

    «Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всe больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всe очень строго», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» планирует снизить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • РПЛ приостановлена до лета.

    Источник: инстаграм Тины Канделаки

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    01.04.2020 21:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Забанить бы тебя ещё.

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      Рейтинг: +399

      Граф2019 9 часов назад

      какой началнык, такой и подчиненный...

      0
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      Рейтинг: +189

      New Life 9 часов назад

      Выносливая жена у зюбы.

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      Рейтинг: +2048

      solodealer 9 часов назад

      С нашими зюбами всё понятно: "почему не выхожу...А ЗЕНИТ МОЖЕТ ОШТРАФОВАТЬ!".. Других слов об эпидемии не нашлось...
      Страна в пропасть летит, а они всё про бабки... "Кумир" хренов.. Через несколько часов нам ПРОДЛЯТ "НЕРАБОЧИЕ ДНИ"... Людям через несколько дней будет не на что еду покупать...А вы уже МЯЧИКОМ намолотили столько капусты, что до конца дней своих на говно еду не сможете переварить! МОЛЧАЛ БЫ УЖ ЛУЧШЕ...

      1
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      Рейтинг: +415

      _Marqella_ > solodealer 5 часов назад

      Тебе то что до чужих денег?? В твоём комментарии чувствуется зависть...кто как может, тот так и зарабатывает...

      0
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      Рейтинг: +1064

      Tsigan 11 часов назад

      Ты богатый человек. Можешь себе позволить. Очевидно в доме крутой кинотеатр, сауна,бассейн,спортзал, комп игры,все по кайфу.

      1
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      Рейтинг: +14243

      sssrspartak > Tsigan 10 часов назад

      не завидуй!они такие!и нам смертным на все по х

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      Рейтинг: +71

      Бoрат 11 часов назад

      А тебе никуда ходить и не надо - у тебя онлайн играть получается гораздо лучше . Гыгы .

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