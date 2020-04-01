Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что полностью соблюдает режим самоизоляции. Клуб за нарушение может оштрафовать.

«Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всe больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всe очень строго», – сказал Дзюба.