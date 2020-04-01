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  • Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

1 апреля 2020, 21:10
7

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что полностью соблюдает режим самоизоляции. Клуб за нарушение может оштрафовать.

«Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всe больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всe очень строго», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» планирует снизить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • РПЛ приостановлена до лета.

Источник: инстаграм Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Tsigan
1585766815
Ты богатый человек. Можешь себе позволить. Очевидно в доме крутой кинотеатр, сауна,бассейн,спортзал, комп игры,все по кайфу.
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New Life
1585771190
Выносливая жена у зюбы.
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Граф2019
1585772643
какой началнык, такой и подчиненный...
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DOCTOR PENALTY
1585774386
Забанить бы тебя ещё.
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Hektor 84
1585811415
Не понял только все на жене или всё на жене. Жена наверно в восторге если все на жене))))
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Ziklop
1585827577
Монетки Буратино любит
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