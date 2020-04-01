Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что полностью соблюдает режим самоизоляции. Клуб за нарушение может оштрафовать.
«Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всe больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всe очень строго», – сказал Дзюба.
- «Зенит» планирует снизить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
- РПЛ приостановлена до лета.