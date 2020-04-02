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АПЛ: «Футбол вернется только тогда, когда будет безопасно»

2 апреля 2020, 01:58

Официальное заявление появилось на сайте АПЛ по поводу продолжения сезона. Он возобновится тогда, когда пандемия коронавируса закончится.

«АПЛ провела встречу по вопросам проблем, вызванных пандемией. Было выяснено, что в приоритете находится здоровье людей. Футбол вернется лишь тогда, когда будет безопасно для всех. В ближайшее время мы обсудим зарплаты игроков»,– сказано в релизе.

  • Турнир приостановили в марте.
  • По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
  • Заражен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: АПЛ
Англия. Премьер-лига
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