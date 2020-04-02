АПЛ: «Футбол вернется только тогда, когда будет безопасно»

Официальное заявление появилось на сайте АПЛ по поводу продолжения сезона. Он возобновится тогда, когда пандемия коронавируса закончится.

«АПЛ провела встречу по вопросам проблем, вызванных пандемией. Было выяснено, что в приоритете находится здоровье людей. Футбол вернется лишь тогда, когда будет безопасно для всех. В ближайшее время мы обсудим зарплаты игроков»,– сказано в релизе.