Дюков: «Предполагается возобновить национальные турниры в июне»

Пускай сначала карантин снимут, я сегодня для поездки на работу специальное СМС получал.
Но, никто это разрешение не проверял, ни патруль, ни ДПС...
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение официально приостановить футбольные соревнования в стране до лета. Он уточнил, когда планируется возобновить чемпионат России.
«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», – сказал Дюков.
- По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
- В России заражено более 2,7 тысячи человек.
- В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».