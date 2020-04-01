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Дюков: «Предполагается возобновить национальные турниры в июне»

1 апреля 2020, 19:53
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение официально приостановить футбольные соревнования в стране до лета. Он уточнил, когда планируется возобновить чемпионат России.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», – сказал Дюков.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
  • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
  • В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (1)
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Hektor 84
1585811169
А лучше и не начинайте. В России не было футбола и не будет. Так отмыв бюджетного бабла.
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