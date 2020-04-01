Дюков: «Предполагается возобновить национальные турниры в июне»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение официально приостановить футбольные соревнования в стране до лета. Он уточнил, когда планируется возобновить чемпионат России.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», – сказал Дюков.