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    Дюков: «Предполагается возобновить национальные турниры в июне»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение официально приостановить футбольные соревнования в стране до лета. Он уточнил, когда планируется возобновить чемпионат России.

    «РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», – сказал Дюков.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
    • В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».

    Источник: РФС

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    01.04.2020 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8888

      parevg 12 часов назад

      Пускай сначала карантин снимут, я сегодня для поездки на работу специальное СМС получал.
      Но, никто это разрешение не проверял, ни патруль, ни ДПС...

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