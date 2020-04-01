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«Арсенал» и «Челси» попытаются летом купить Умтити

1 апреля 2020, 16:33

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити летом может перебраться в Англию.

Среди фаворитов в борьбе за француза называются «Арсенал» и «Челси». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро – в два раза больше, чем отдала за Умтити «Барселона». Тем временем каталонцы ищут универсального защитника и рассматривают вариант с игроком «Лацио» Луисом Фелипе.

Ранее в «Барсе» заявляли, что в летнее трансферное окно клуб готов расстаться сразу с восемью игроками, в том числе, и Умтити.

  • «Барселона» купила Умтити у «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
  • Прописанный в контракте отступные за игрока составляют 500 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Челси Барселона Умтити Самуэль
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