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    «Арсенал» и «Челси» попытаются летом купить Умтити

    Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити летом может перебраться в Англию.

    Среди фаворитов в борьбе за француза называются «Арсенал» и «Челси». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро – в два раза больше, чем отдала за Умтити «Барселона». Тем временем каталонцы ищут универсального защитника и рассматривают вариант с игроком «Лацио» Луисом Фелипе.

    Ранее в «Барсе» заявляли, что в летнее трансферное окно клуб готов расстаться сразу с восемью игроками, в том числе, и Умтити.

    • «Барселона» купила Умтити у «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
    • Прописанный в контракте отступные за игрока составляют 500 миллионов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    01.04.2020 16:33
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