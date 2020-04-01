«Арсенал» и «Челси» попытаются летом купить Умтити

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити летом может перебраться в Англию.

Среди фаворитов в борьбе за француза называются «Арсенал» и «Челси». Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро – в два раза больше, чем отдала за Умтити «Барселона». Тем временем каталонцы ищут универсального защитника и рассматривают вариант с игроком «Лацио» Луисом Фелипе.

Ранее в «Барсе» заявляли, что в летнее трансферное окно клуб готов расстаться сразу с восемью игроками, в том числе, и Умтити.