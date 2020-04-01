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  • АПЛ может доиграть сезон летом на нейтральных полях без зрителей

АПЛ может доиграть сезон летом на нейтральных полях без зрителей

1 апреля 2020, 01:23

Клубы АПЛ продолжают думать над вариантами продолжения сезона. Один из вероятных – завершение турнира в июне-июле на нейтральных полях.

Планируется, что команды будут проводить матчи на нейтральных полях без зрителей (поскольку карантинные меры еще останутся в действии). Все игры будут показаны в прямом эфире по телевидению.

  • Доигровка сезона позволит АПЛ не понести финансовые потери.
  • Часть клубов АПЛ призывает аннулировать сезон.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 40000 человек.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига
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