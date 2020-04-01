АПЛ может доиграть сезон летом на нейтральных полях без зрителей

Клубы АПЛ продолжают думать над вариантами продолжения сезона. Один из вероятных – завершение турнира в июне-июле на нейтральных полях.

Планируется, что команды будут проводить матчи на нейтральных полях без зрителей (поскольку карантинные меры еще останутся в действии). Все игры будут показаны в прямом эфире по телевидению.