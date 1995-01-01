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    АПЛ может доиграть сезон летом на нейтральных полях без зрителей

    Клубы АПЛ продолжают думать над вариантами продолжения сезона. Один из вероятных – завершение турнира в июне-июле на нейтральных полях.

    Планируется, что команды будут проводить матчи на нейтральных полях без зрителей (поскольку карантинные меры еще останутся в действии). Все игры будут показаны в прямом эфире по телевидению.

    • Доигровка сезона позволит АПЛ не понести финансовые потери.
    • Часть клубов АПЛ призывает аннулировать сезон.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 40000 человек.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Англия единственный чемпионат , где отрыв лидера от второго места 25 очков!!!!! Как Ливерпуль оставить без заслуженного титула , в голову не приходит. Только из-за этого надо доиграть. Хоть через день бегать.

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