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  • The Independent: четыре клуба АПЛ выступают за аннулирование сезона

The Independent: четыре клуба АПЛ выступают за аннулирование сезона

31 марта 2020, 16:49
10

Четыре клуба АПЛ выступают за отмену результатов текущего сезона.

По информации The Independent, это клубы из нижней части турнирной таблицы, находящиеся под угрозой вылета из Премьер-лиги. Главной проблемой в случае досрочного завершения может стать то, что телекомпании потребуют вернуть деньги по заключенным ранее контрактам. Клубы, выступающие за отмену сезона считают, что, вылетев в Чемпионшип, понесут гораздо большие убытки в сравнении с тем, что им нужно будет вернуть телевещателям.

Если сезон будет аннулирован, клубы АПЛ могут понести убытки в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому большая часть команд хочет доиграть чемпионат. Руководство Премьер-лиги не сможет решить вопрос об отмене результатов сезона без согласия английской футбольной ассоциации и английской футбольной лиги, где пока склоняются к тому, что чемпионат стоит доиграть.

  • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Chicha
1585662947
Будет подло лишить Ливерпуль чемпионства.
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Челнинец
1585663650
Ливерпуль заслуженно Чемпион, если и даже доиграли бы, никто бы Ливер не догнал, так что подло лишать Чемпионства!
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Romio-xxx
1585669157
Стыдно за бЗенит...
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житель СПб
1585672008
Это они Ливерпуль хотят чемпионства лишить?! Приколисты...
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Mr Abdullaev
1585680366
Ливерпуль должны признать чемпионами, проявить хоть уважение к клубу. Заслужили, зря чтоли игроки старались.
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Valeron2790
1585686494
Опять там Ньюкасл ноет ска, ссукуны.
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