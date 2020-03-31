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    The Independent: четыре клуба АПЛ выступают за аннулирование сезона

    Четыре клуба АПЛ выступают за отмену результатов текущего сезона.

    По информации The Independent, это клубы из нижней части турнирной таблицы, находящиеся под угрозой вылета из Премьер-лиги. Главной проблемой в случае досрочного завершения может стать то, что телекомпании потребуют вернуть деньги по заключенным ранее контрактам. Клубы, выступающие за отмену сезона считают, что, вылетев в Чемпионшип, понесут гораздо большие убытки в сравнении с тем, что им нужно будет вернуть телевещателям.

    Если сезон будет аннулирован, клубы АПЛ могут понести убытки в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому большая часть команд хочет доиграть чемпионат. Руководство Премьер-лиги не сможет решить вопрос об отмене результатов сезона без согласия английской футбольной ассоциации и английской футбольной лиги, где пока склоняются к тому, что чемпионат стоит доиграть.

    • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».

    Источник: The Independent

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    31.03.2020 16:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 13 часов назад

      Опять там Ньюкасл ноет ска, ссукуны.

      0
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      Рейтинг: +564

      Mr Abdullaev 15 часов назад

      Ливерпуль должны признать чемпионами, проявить хоть уважение к клубу. Заслужили, зря чтоли игроки старались.

      2
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      Рейтинг: +1033

      житель СПб 17 часов назад

      Это они Ливерпуль хотят чемпионства лишить?! Приколисты...

      2
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      Рейтинг: +961

      Romio-xxx 18 часов назад

      Стыдно за бЗенит...

      0
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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 > Romio-xxx 13 часов назад

      Стыдно за тебя петушок, ты настолько тупой, что даже не можешь придумать что то своё. Жалкое существо.

      0
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      Рейтинг: +961

      Romio-xxx > Valeron2790 9 часов назад

      Послушай сюда,мальчик Уалера:Я на этом сайте давно и никогда никому просто так не грублю,пишу адекватные комменты.Так вот когда появилсь такие как ты сенитские проститутки и начали вякать невпопад и не на своих ветках,оскорбляя исключительно другие команды,делая это в любой новости,не касающейся вашего клубика,неловко задумываешься,что не надо ничего нового придумывать,я подхватил это у кого то и мне понравилась фраза.Теперь она будет разлетаться везде,где пишут такие как ты алармчики боратки и их мамка.

      -1
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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 > Romio-xxx 7 часов назад

      Ты походу и есть их мамка. Но это не отменяет того факта, что ты тупая, подхватила эстафету, ничего поумнее придумать не смогла, адекватная через чур.

      1
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      Рейтинг: +37

      Бoрат 19 часов назад

      Если это произойдет - будет прецедент и это ужасно - под угрозой чемпионство Зенита , а значит всё напрасно - и купленные судьи и подаренные очки фарм клубами .

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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 > Бoрат 13 часов назад

      Купить можно твоё очко за копейку, и ты сразу станешь фарм - геем для любого свиного фаната.

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      Рейтинг: +1902

      Челнинец 20 часов назад

      Ливерпуль заслуженно Чемпион, если и даже доиграли бы, никто бы Ливер не догнал, так что подло лишать Чемпионства!

      4
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      Рейтинг: +62

      Chicha 20 часов назад

      Будет подло лишить Ливерпуль чемпионства.

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