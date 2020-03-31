The Independent: четыре клуба АПЛ выступают за аннулирование сезона

Четыре клуба АПЛ выступают за отмену результатов текущего сезона.

По информации The Independent, это клубы из нижней части турнирной таблицы, находящиеся под угрозой вылета из Премьер-лиги. Главной проблемой в случае досрочного завершения может стать то, что телекомпании потребуют вернуть деньги по заключенным ранее контрактам. Клубы, выступающие за отмену сезона считают, что, вылетев в Чемпионшип, понесут гораздо большие убытки в сравнении с тем, что им нужно будет вернуть телевещателям.

Если сезон будет аннулирован, клубы АПЛ могут понести убытки в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому большая часть команд хочет доиграть чемпионат. Руководство Премьер-лиги не сможет решить вопрос об отмене результатов сезона без согласия английской футбольной ассоциации и английской футбольной лиги, где пока склоняются к тому, что чемпионат стоит доиграть.