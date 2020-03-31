Аршавин – об игре Озила за «Арсенал»: «Он тормозит игру. Не вижу у него будущего в команде»

Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что полузащитник лондонского клуба Месут Озил не подходит команде Микеля Артеты.

«Я уважаю Месута, он игрок мирового уровня. Но мне кажется, он тормозит игру. Я бы предпочел другого игрока. Как видите, у Микеля Артеты другой взгляд. Он часто использует. его. Озил начал играть лучше в «Арсенале», но я все равно не вижу у него будущего в этой команде. Он редко бьет по воротам, всегда ищет возможность отдать пас. Это упрощает защитникам соперника задачу.

Считаю, что «Арсеналу» не хватает баланса. Они хорошо играют в атаке, показывают красивый футбол, но в обороне уже давно слабы. Это было еще с тех пор, когда я там играл», – поделился мнением Аршавин.