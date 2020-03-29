«Торпедо» продлило карантин на неопределенный срок и призвало всех болельщиков быть дома

Игрокам «Торпедо» продлили режим индивидуальной работы на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Клуб трактует ситуацию в России как эпидемиологическую.
«Наши футболисты продолжат работать по индивидуальной программе. О дальнейших планах команды будет сообщено дополнительно.
Мы призываем всех черно-белых оставаться дома и желаем крепкого здоровья!» – говорится в релизе «Торпедо».
- Количество зараженных в России превысило 1500 человек.
- По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
- «Торпедо» в ФНЛ идет четвертым.
Источник: официальный сайт «Торпедо»