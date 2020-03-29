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    «Торпедо» продлило карантин на неопределенный срок и призвало всех болельщиков быть дома

    Игрокам «Торпедо» продлили режим индивидуальной работы на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Клуб трактует ситуацию в России как эпидемиологическую.

    «Наши футболисты продолжат работать по индивидуальной программе. О дальнейших планах команды будет сообщено дополнительно.

    Мы призываем всех черно-белых оставаться дома и желаем крепкого здоровья!» – говорится в релизе «Торпедо».

    • Количество зараженных в России превысило 1500 человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
    • «Торпедо» в ФНЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    29.03.2020 16:15
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