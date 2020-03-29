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    «Главный киноман». Бабурин посоветовал шесть фильмов и сериалов на нерабочую неделю

    Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал киносоветы на ближайшую нерабочую неделю. В частности, футболист, которого клуб назвал главным киноманом, рекомендует посмотреть сериал «Однажды ночью» 2016 года.

    Полный список доступен ниже. Ранее со своими советами выступил партнер Бабурина Данила Прошляков.

    • Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

    Источник: сообщество «Ростова» в VK

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    29.03.2020 15:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      kirpichos 30 марта, 04:21

      Расчитывайте не на неделю, а на месяц. Карантин не скоро закончится.

      Врачи про коронавирус в хабаровске постоянно информируют.Там дополняется

      0
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      Рейтинг: +7

      Бoрат 29 марта, 23:34

      Я тоже могу порекомендовать фильмы , да вот за дружочков своих волнуюсь ( боратика , аларма , фрола .... ) - у них психика слабая , зависнут там навсегда , руки в мозоли изотрут , а я здесь без них скучать буду . Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +3772

      Рубинище 29 марта, 17:48

      Не знаю, что они там смотрят. но по мне так "настоящий детектив" 2сезона. (сутки были потеряны) "Очень странные дела"-ничего так сериальчик , "мир дикого запода" и "кондар" начал смотр "видоизменёный углерод" пока ничего не понял, но интересно. из фильмов любой кинчик Гая Ричи.

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      Рейтинг: +2051

      alarm > Рубинище 29 марта, 19:18

      посмотри "годы", там всего 6 серий. лучше большинства многосезонных сериалов.

      0
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      Рейтинг: +3772

      Рубинище > alarm 29 марта, 20:31

      спс..посмотрю

      1
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      Рейтинг: +151

      rerih > Рубинище 29 марта, 21:01

      "ОСД" 2 сезона посмотрел, начну 3 сезон, "МДЗ" 1й сезон, 2й скоро начну, "Углерод" оба сезона посмотрел, "Сотня" 6 сезонов глянул, а ещё куча скачанных сериалов ждёт)))

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih > rerih 29 марта, 21:06

      Сейчас смотрю амер.историю ужасов 3 сезон

      1
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      Рейтинг: +2030

      solodealer > Рубинище 29 марта, 21:20

      Если есть желание посерьёзнее, рекомендую:
      Сериалы "Охота на унабомбера", "Охотники", "Гитлер. Восхождение дьявола",
      Из фильмов молодёжи посоветую (если не видели) пару гениальных хитов Серджио ЛЕОНЕ ("Однажды в Америке" и "Хороший плохой, злой")...Просто нетленка. Лучше по теме мафии и вестерн никто так и не смог снять)))

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      Рейтинг: +2051

      alarm > rerih 17 часов назад

      я с 9го начал. посмотрел весь - огонь) теперь в кинопабе буду смотреть с 1го сезона. кстати, зимой этот сериал продлили аж на 3 сезона.

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