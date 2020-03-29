Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Главный киноман». Бабурин посоветовал шесть фильмов и сериалов на нерабочую неделю

«Главный киноман». Бабурин посоветовал шесть фильмов и сериалов на нерабочую неделю

29 марта 2020, 15:50
4

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал киносоветы на ближайшую нерабочую неделю. В частности, футболист, которого клуб назвал главным киноманом, рекомендует посмотреть сериал «Однажды ночью» 2016 года.

Полный список доступен ниже. Ранее со своими советами выступил партнер Бабурина Данила Прошляков.

  • Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

Источник: сообщество «Ростова» в VK
Россия. Премьер-лига Ростов Бабурин Егор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубинище
1585493289
Не знаю, что они там смотрят. но по мне так "настоящий детектив" 2сезона. (сутки были потеряны) "Очень странные дела"-ничего так сериальчик , "мир дикого запода" и "кондар" начал смотр "видоизменёный углерод" пока ничего не понял, но интересно. из фильмов любой кинчик Гая Ричи.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+