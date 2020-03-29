«Главный киноман». Бабурин посоветовал шесть фильмов и сериалов на нерабочую неделю

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал киносоветы на ближайшую нерабочую неделю. В частности, футболист, которого клуб назвал главным киноманом, рекомендует посмотреть сериал «Однажды ночью» 2016 года.

Полный список доступен ниже. Ранее со своими советами выступил партнер Бабурина Данила Прошляков.