«Главный киноман». Бабурин посоветовал шесть фильмов и сериалов на нерабочую неделю

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал киносоветы на ближайшую нерабочую неделю. В частности, футболист, которого клуб назвал главным киноманом, рекомендует посмотреть сериал «Однажды ночью» 2016 года.
Полный список доступен ниже. Ранее со своими советами выступил партнер Бабурина Данила Прошляков.
- Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
- По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
Источник: сообщество «Ростова» в VK