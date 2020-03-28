Прошляков посоветовал четыре сериала на карантин. «Футболисты» – в списке

Нападающий «Ростова» Данила Прошляков посоветовал к просмотру на карантине четыре сериала. В списке оказался «Игра престолов».

«Команда продолжает делиться своими любимыми сериалами/фильмами и рассказывать, чем они хороши.

Новый герой рубрики #ДомасРостовом – нападающий Данила Прошляков», – написала пресс-служба южан, список советов игрока доступен ниже.