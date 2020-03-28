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    Прошляков посоветовал четыре сериала на карантин. «Футболисты» – в списке

    Нападающий «Ростова» Данила Прошляков посоветовал к просмотру на карантине четыре сериала. В списке оказался «Игра престолов».

    «Команда продолжает делиться своими любимыми сериалами/фильмами и рассказывать, чем они хороши.

    Новый герой рубрики #ДомасРостовом – нападающий Данила Прошляков», – написала пресс-служба южан, список советов игрока доступен ниже.

    • Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    28.03.2020 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 марта 2020, 17:05

      Сам их смотри, малолетка!

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