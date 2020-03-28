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  • Прошляков посоветовал четыре сериала на карантин. «Футболисты» – в списке

Прошляков посоветовал четыре сериала на карантин. «Футболисты» – в списке

28 марта 2020, 16:39
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Нападающий «Ростова» Данила Прошляков посоветовал к просмотру на карантине четыре сериала. В списке оказался «Игра престолов».

«Команда продолжает делиться своими любимыми сериалами/фильмами и рассказывать, чем они хороши.

Новый герой рубрики #ДомасРостовом – нападающий Данила Прошляков», – написала пресс-служба южан, список советов игрока доступен ниже.

  • Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Прошляков Данила
Комментарии (1)
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paracetamol
1585404351
Сам их смотри, малолетка!
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