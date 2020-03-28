Прошляков посоветовал четыре сериала на карантин. «Футболисты» – в списке

Нападающий «Ростова» Данила Прошляков посоветовал к просмотру на карантине четыре сериала. В списке оказался «Игра престолов».
«Команда продолжает делиться своими любимыми сериалами/фильмами и рассказывать, чем они хороши.
Новый герой рубрики #ДомасРостовом – нападающий Данила Прошляков», – написала пресс-служба южан, список советов игрока доступен ниже.
- Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
- По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
Источник: твиттер «Ростова»