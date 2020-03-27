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    Парфенов: «Мысли у ребят не о футболе сейчас. Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о состоянии футболистов своей команды, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

    «Самая главная проблема – непонимание, когда чемпионат возобновится. Остается поддерживать физическое состояние футболистов, а вот психологическое – тяжело.

    У нас много легионеров, весь март, по сути, провели на выезде, у многих семьи, которые они не видели. Ведь никто никуда не уехал из Екатеринбурга. Это влияет на общее состояние команды. Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется. Назовите нам дату, будем готовиться. Кто-то ведь тренируется, кто-то нет. Не знаю, стоит ли продолжать чемпионат или нет.

    Если бы знали дату, например, 15 мая, мы бы отпустили ребят по домам, чтобы они побыли с семьями, но 15 апреля приехали бы в расположение команды и начали подготовку. Мысли у ребят не о футболе сейчас. За терпение им большое уважение», – сказал Парфенов.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Источник: «Р-Спорт»

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