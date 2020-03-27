Директор «Тамбова»: «Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах. Представляете, какая была бы ТВ-аудитория?»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков выразил мнение, что чемпионат России нужно было доигрывать при пустых трибунах.

— Мы все ждем 10 апреля. Понятно, что у каждого клуба — своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение — надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?

— В хоккее и баскетболе чемпионаты уже досрочно завершены.

— Наши клубы зарабатывают на продаже телеправ, но даже лидеры зарабатывают копейки по сравнению с клубами в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции. Представляете, какие там потери? Для «Тамбова» даже эти копейки — важная статья дохода, а в европейских клубах нынешняя ситуация может вообще привести к экономическому краху.