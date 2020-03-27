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  • Директор «Тамбова»: «Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах. Представляете, какая была бы ТВ-аудитория?»

Директор «Тамбова»: «Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах. Представляете, какая была бы ТВ-аудитория?»

27 марта 2020, 20:00
4

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков выразил мнение, что чемпионат России нужно было доигрывать при пустых трибунах.

— Мы все ждем 10 апреля. Понятно, что у каждого клуба — своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение — надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?

— В хоккее и баскетболе чемпионаты уже досрочно завершены.

— Наши клубы зарабатывают на продаже телеправ, но даже лидеры зарабатывают копейки по сравнению с клубами в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции. Представляете, какие там потери? Для «Тамбова» даже эти копейки — важная статья дохода, а в европейских клубах нынешняя ситуация может вообще привести к экономическому краху.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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фанат джигурды
1585332117
Для фк Тамбов из города Саранск, а ныне фк Тамбов из города Нижний Новгород мнение понятное, хотя в Тамбове есть хороший стадион.
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Axe111
1585352666
КАКАЯ????? Как это можно вообще смотреть
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Дядя Серёжа
1585365085
Обеспечение пустых трибун требует привлечения значительных ресурсов. А сами участники в количестве с обеспечением до 50 человек на команду? Как главный инженер спортсооружения говорю.
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Hektor 84
1585434249
Смотреть матчи рпл? Нах нужно. 22 калеки еле еле передвигаются. Как будто перед игрой цемент разгружали.
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