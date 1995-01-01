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    Директор «Тамбова»: «Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах. Представляете, какая была бы ТВ-аудитория?»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков выразил мнение, что чемпионат России нужно было доигрывать при пустых трибунах.

    — Мы все ждем 10 апреля. Понятно, что у каждого клуба — своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение — надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?

    — В хоккее и баскетболе чемпионаты уже досрочно завершены.

    — Наши клубы зарабатывают на продаже телеправ, но даже лидеры зарабатывают копейки по сравнению с клубами в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции. Представляете, какие там потери? Для «Тамбова» даже эти копейки — важная статья дохода, а в европейских клубах нынешняя ситуация может вообще привести к экономическому краху.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      фанат джигурды 44 минуты назад

      Для фк Тамбов из города Саранск, а ныне фк Тамбов из города Нижний Новгород мнение понятное, хотя в Тамбове есть хороший стадион.

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      Рейтинг: +3090

      Alekxei Z. 1 час назад

      Даун , вы вообще для чего играете ? Играете на чужбине , а деньги тамбовцев проедаете.
      Вы же нах никому не нужны. Воруешь ну помалкивай в платочек.

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