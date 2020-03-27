Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о Кокорине в «Локомотиве»: «За всеми комментариями – не ко мне»

Семин – о Кокорине в «Локомотиве»: «За всеми комментариями – не ко мне»

27 марта 2020, 13:15
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать слухи о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.

«Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями – не ко мне», – сказал Семин.

  • Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».
  • Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.
  • По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.

Мещеряков – о Кокорине в «Локомотиве»: «Сейчас весна, у отдельных товарищей обострение, с ними разговаривает космический разум»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив Зенит Кокорин Александр Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ijgiz
1585405107
Конечно не кнему где и кто сейчас и в каком клубе спрашивает тренера -сейчас мененджр рулит а тренер пусть работает с материалом -как они зовут игроков
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+