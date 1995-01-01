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    Семин – о Кокорине в «Локомотиве»: «За всеми комментариями – не ко мне»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать слухи о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.

    «Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями – не ко мне», – сказал Семин.

    • Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».
    • Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.
    • По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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