Семин – о Кокорине в «Локомотиве»: «За всеми комментариями – не ко мне»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать слухи о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.

«Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями – не ко мне», – сказал Семин.

Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».

Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.

По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.

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