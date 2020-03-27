Мещеряков – о Кокорине в «Локомотиве»: «Сейчас весна, у отдельных товарищей обострение, с ними разговаривает космический разум»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.
«Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.
Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.
Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», – сказал Мещеряков.
- Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».
- Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.
- По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»