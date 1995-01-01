Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Мещеряков – о Кокорине в «Локомотиве»: «Сейчас весна, у отдельных товарищей обострение, с ними разговаривает космический разум»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.

    «Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.

    Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.

    Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», – сказал Мещеряков.

    • Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».
    • Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.
    • По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru