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  • Мещеряков – о Кокорине в «Локомотиве»: «Сейчас весна, у отдельных товарищей обострение, с ними разговаривает космический разум»

Мещеряков – о Кокорине в «Локомотиве»: «Сейчас весна, у отдельных товарищей обострение, с ними разговаривает космический разум»

27 марта 2020, 12:17
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о договоренности по летнему переходу в клуб нападающего Александра Кокорина.

«Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.

Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.

Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется», – сказал Мещеряков.

  • Кокорин до конца сезона будет играть на правах аренды за «Сочи».
  • Летом истечет контракт форварда с «Зенитом» и он станет свободным агентом.
  • По информации журналиста Ивана Карпова, в «Локомотиве» игрок сможет заработать за три года не менее 9 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив Зенит Кокорин Александр
Комментарии (6)
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фанат джигурды
1585306012
Пусть дальше за газовых шнырей играет.
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Граф2019
1585322587
какой ... какой разум? комический???
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3a zenit
1585329685
да понятно что это всё сам кокоша слухи пускает,чтоб Зенит подписал контракт на выгодных для него условиях.
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