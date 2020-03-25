Президент «Урала»: «Нельзя оставлять ребят без тренировок. Будем собираться, работать»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб собирается продолжить тренировки на следующей неделе, несмотря на распространение коронавируса.

«Думаю, команда все равно будет тренироваться. Нельзя ребят оставлять без тренировок. Будем собираться, может, ненадолго, но будем работать», – сказал Иванов.