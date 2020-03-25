Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Нельзя оставлять ребят без тренировок. Будем собираться, работать»

Президент «Урала»: «Нельзя оставлять ребят без тренировок. Будем собираться, работать»

25 марта 2020, 18:37
2

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб собирается продолжить тренировки на следующей неделе, несмотря на распространение коронавируса.

«Думаю, команда все равно будет тренироваться. Нельзя ребят оставлять без тренировок. Будем собираться, может, ненадолго, но будем работать», – сказал Иванов.

  • Многие клубы РПЛ приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ остановлена как минимум до 10 апреля.
  • По информации Минздрава России, в стране коронавирусом заражено 658 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shuravi01
1585158343
А как же все указы президента?
Ответить
Курск01
1585162134
Здравый ум должен преобладать!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+