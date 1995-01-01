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    Гендиректор «Зенита» – о досрочном завершении сезона в РПЛ: «Это нецелесообразно»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что досрочное завершение сезона в РПЛ и подведение итогов чемпионата по текущему положению команд в турнирной таблице будет неверным решением. Предложение о досрочном завершении чемпионата ранее высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

    «Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно. УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе. Конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа – существенный элемент бюджета любого клуба», – сказал Медведев.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице чемпионата лидирует Зенит», набравший 50 очков.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1911

      alarm 8 минут назад

      кхл вообще доигрывать не будут, жеребьёвкой определят чемпиона, либо вообще аннулируют сезон. стыдно за спартак.

      0
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      Рейтинг: +10397

      vladimir-7 42 минуты назад

      Отправить всех в отпуск, а с июня продолжить игры и можно сыграть
      по две игры в неделю, пока нет игр на ЕК.

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