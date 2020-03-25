Гендиректор «Зенита» – о досрочном завершении сезона в РПЛ: «Это нецелесообразно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что досрочное завершение сезона в РПЛ и подведение итогов чемпионата по текущему положению команд в турнирной таблице будет неверным решением. Предложение о досрочном завершении чемпионата ранее высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно. УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе. Конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа – существенный элемент бюджета любого клуба», – сказал Медведев.