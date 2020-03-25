Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Зенита» – о досрочном завершении сезона в РПЛ: «Это нецелесообразно»

Гендиректор «Зенита» – о досрочном завершении сезона в РПЛ: «Это нецелесообразно»

25 марта 2020, 16:31
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что досрочное завершение сезона в РПЛ и подведение итогов чемпионата по текущему положению команд в турнирной таблице будет неверным решением. Предложение о досрочном завершении чемпионата ранее высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно. УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе. Конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа – существенный элемент бюджета любого клуба», – сказал Медведев.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • В турнирной таблице чемпионата лидирует Зенит», набравший 50 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1585143640
Отправить всех в отпуск, а с июня продолжить игры и можно сыграть по две игры в неделю, пока нет игр на ЕК.
Ответить
shuravi01
1585158070
Не,ну есть ли у человека разум?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+