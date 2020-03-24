Главные новости дня. Экс-игрок «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом, испанский клуб начал переговоры о переходе Кокорина

Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год

Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

«Локомотив» отменил тренировки и ушeл на карантин

У полузащитника «Уфы» Тилля коронавирус не обнаружен

Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина, уже начались переговоры»

У вратаря «Аталанты» Спортиелло выявлен коронавирус. Две недели назад он играл с «Валенсией»