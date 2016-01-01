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    Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с постом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сторис инстаграма.

    «Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью.

    Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», – сказал Смертин.

    Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма

    Источник: ТАСС

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1856

      alarm 22 минуты назад

      вот если выложить фотку спартачей и рядом кадр из "три поросёнка" - визг будет такой, что, как минимум, его услышат даже на урале!

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      Рейтинг: +4035

      Литейный4 23 минуты назад

      Ну никак из Дзюбы не вытравить свинячий дух. Играть вроде после хряков заново научили. А вот за метлой не всегда следит. Пердолит по спартаковски. Гыгыгы

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      Рейтинг: +213

      ziborock > Литейный4 1 минуту назад

      С кем поведешься!)

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      Рейтинг: +9865

      silver29 32 минуты назад

      Этот сельский дурачок вроде в Англию собирался ))))), ага вот там ему и впаяют срок за расизм.

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      Рейтинг: +1901

      general.lizyukov 1 час назад

      Если в некоторых культурах данное сравнение может считаться оскорбительным - то как вы не увидели там дискриминации? У вас логика мозаичная, что ли?
      Игрочишка сравнил игроков разных рас и национальностей с обезьянами - это не дискриминация и оскорбление? Хоть бы для приличия наказали.

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      Рейтинг: +93

      G.P. > general.lizyukov 36 минут назад

      Не надо нам эту псевдо-толерантность. Мы черных рабов на плантации не загоняли. Виниться не за что.

      На фото ничего оскорбительного нет, ибо себя он тоже сравнил с обезьяной. Белого Ракицкого тоже. Причём тут цвет кожи тогда???

      А то так скоро дойдём до того, что педиков и прочую нечисть с запада начнём жалеть и всячески рекламировать.

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      Рейтинг: +592

      Play 1 час назад

      Да понятное дело, Дзюба сейчас надежда российского футбола и фигура неприкасаемая, в его действиях не может быть никакого противозаконного характера. Выложил бы такую картинку какой-нибудь условный Песьяков и все уже давно бы закидали ссаными тряпками за расизм.

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      Рейтинг: +93

      G.P. > Play 38 минут назад

      Но ведь там нет никакого оскорбления по цвету кожи. Если у каких-то наций проблемы с обезьянами, то это их проблемы. Абсолютно выдуманная проблема в странах запада. Вот пусть там с ней и мучаются.

      Тот же пример Силвы и Менди из Ман Сити показателен. Оба человека посмеялись над прикольной фоткой, а потом кто-то решил, что это расизм, и применили санкции против Силвы. Ну, абсурд же.

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