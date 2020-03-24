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  • Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

24 марта 2020, 13:06
22

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с постом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сторис инстаграма.

«Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью.

Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», – сказал Смертин.

Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Смертин Алексей
Комментарии (22)
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1585044629
Да понятное дело, Дзюба сейчас надежда российского футбола и фигура неприкасаемая, в его действиях не может быть никакого противозаконного характера. Выложил бы такую картинку какой-нибудь условный Песьяков и все уже давно бы закидали ссаными тряпками за расизм.
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nik55
1585050231
что можно требовать от дерева----а у дерева как известно мозгов нет
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ufos73
1585051298
Странно... Спартак через тур штрафуют за древнеримскую символику, видя в ней фашистские знаки, а Дзюба за обезьян все норм... Наверняка в европе это бревно уже во всех газетах сожгли, но мы пр это не узнаем, бревно у нас священно!
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Viper for CSKA
1585051375
Да не, никакого расизма, он просто дурак.
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bset
1585051376
Посты Дзюбы - это пропаганда образования. Мол, если будешь необразованным, будешь также плоско и глупо шутить.
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portero
1585059145
Дзюба там главная обезьянка, он просто хосет быть главным.
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NEONFOL
1585059617
до того как с бомжами связался, вроди норм был, а теперь чё поделать, гавно от говна идёт, даже своих назывет обезьянами, вас даже обсирать не надо, сами себя
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NEONFOL
1585061001
позор бомжам
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ALEX ML
1585061675
Это от воспитания, но следует вспомнить какой родной клуб у него
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zigbert
1585140735
Да он вообще ни о чем не думает ни в разговорах ни в действиях.
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