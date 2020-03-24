Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с постом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сторис инстаграма.

«Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью.

Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», – сказал Смертин.

Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма