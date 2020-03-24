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    Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

    Санчо Фрейтас, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».

    «Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство», – сказал Фрейтас.

    Ранее сообщалось, что португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

    • Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.
    • Его контракт с греческим клубом истекает летом.
    • Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.

    Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1859

      alarm 1 минуту назад

      в спартаке таких любят)

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