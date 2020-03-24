Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

Санчо Фрейтас, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».

«Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство», – сказал Фрейтас.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.

Его контракт с греческим клубом истекает летом.

Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.

Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»