Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

Санчо Фрейтас, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».
«Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство», – сказал Фрейтас.
Ранее сообщалось, что португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.
- Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.
- Его контракт с греческим клубом истекает летом.
- Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.
Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»
Источник: Sport24