Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

Агент тренера «Олимпиакоса» Мартинша: «Российские клубы проявили любопытство к Педру»

24 марта 2020, 16:12

Санчо Фрейтас, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».

«Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство», – сказал Фрейтас.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

  • Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.
  • Его контракт с греческим клубом истекает летом.
  • Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.

Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Олимпиакос Локомотив Мартинш Педру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+