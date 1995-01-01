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    Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»

    «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша.

    По информации Calciomercato, португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.

    • Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.
    • Его контракт с греческим клубом истекает летом.
    • Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.
    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить серб Марко Николич.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 00:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2511

      Черкизовский Кот 25 секунд назад

      Локомотиву нужны два человека: новый нападающий и новый президент.
      Тренер у нас самый лучший!

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