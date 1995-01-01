Тренер «Олимпиакоса» Мартинш может возглавить «Локомотив»

Локомотиву нужны два человека: новый нападающий и новый президент.
Тренер у нас самый лучший!
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша.
По информации Calciomercato, португальский специалист может сменить Юрия Семина у руля московской команды.
- Мартинш возглавляет «Олимпиакос» с апреля 2018 года.
- Его контракт с греческим клубом истекает летом.
- Команда из Пирея по итогам 26 туров лидирует в Суперлиге, опережая ПАОК на семь очков.
- Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить серб Марко Николич.