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  • «Ловит как Хомич». «Динамо» взяло под опеку тигра в Московском зоопарке

«Ловит как Хомич». «Динамо» взяло под опеку тигра в Московском зоопарке

23 марта 2020, 18:21

«Динамо» выступило в качестве зоозащитника и взяло под опеку тигра из Московского зоопарка. Видео доступно ниже.

«Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»!

Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», – информирует пресс-служба «Динамо».

  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • Карантин для игроков «Динамо» продлится как минимум до 1 апреля.
  • Москвичи в таблице идут на шестом месте.

Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
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