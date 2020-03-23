«Ловит как Хомич». «Динамо» взяло под опеку тигра в Московском зоопарке

«Динамо» выступило в качестве зоозащитника и взяло под опеку тигра из Московского зоопарка. Видео доступно ниже.
«Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»!
Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», – информирует пресс-служба «Динамо».
- РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
- Карантин для игроков «Динамо» продлится как минимум до 1 апреля.
- Москвичи в таблице идут на шестом месте.
Источник: твиттер «Динамо»