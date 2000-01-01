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    «Ловит как Хомич». «Динамо» взяло под опеку тигра в Московском зоопарке

    «Динамо» выступило в качестве зоозащитника и взяло под опеку тигра из Московского зоопарка. Видео доступно ниже.

    «Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»!

    Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», – информирует пресс-служба «Динамо».

    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • Карантин для игроков «Динамо» продлится как минимум до 1 апреля.
    • Москвичи в таблице идут на шестом месте.

    Источник: твиттер «Динамо»

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