«Ловит как Хомич». «Динамо» взяло под опеку тигра в Московском зоопарке

«Динамо» выступило в качестве зоозащитника и взяло под опеку тигра из Московского зоопарка. Видео доступно ниже.

«Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»!

Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», – информирует пресс-служба «Динамо».