Объединение клубов Франции: «Лига 1 не возобновится раньше июня»

Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо полагает, что сезон Лиги 1 не возобновится раньше июня. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Завершить сезон нужно любой ценой. Даже если придется играть в июле или августе. Сейчас клубы несут убытки в размере 250 миллионов евро в месяц. Применительно к возобновлению речь идет об июле или августе, в лучшем случае удастся возобновить Лигу 1 15 июня», – информирует Каяццо.
- От коронавируса по всему миру умерло более 14000 человек.
- Во Франции зараженными оказались более 16000 человек, умерли из них 674.
- В Лиге 1 с отрывом лидирует «ПСЖ».
Источник: Goal