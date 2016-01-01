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    Объединение клубов Франции: «Лига 1 не возобновится раньше июня»

    Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо полагает, что сезон Лиги 1 не возобновится раньше июня. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Завершить сезон нужно любой ценой. Даже если придется играть в июле или августе. Сейчас клубы несут убытки в размере 250 миллионов евро в месяц. Применительно к возобновлению речь идет об июле или августе, в лучшем случае удастся возобновить Лигу 1 15 июня», – информирует Каяццо.

    • От коронавируса по всему миру умерло более 14000 человек.
    • Во Франции зараженными оказались более 16000 человек, умерли из них 674.
    • В Лиге 1 с отрывом лидирует «ПСЖ».

    Источник: Goal

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