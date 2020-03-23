Объединение клубов Франции: «Лига 1 не возобновится раньше июня»

Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо полагает, что сезон Лиги 1 не возобновится раньше июня. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Завершить сезон нужно любой ценой. Даже если придется играть в июле или августе. Сейчас клубы несут убытки в размере 250 миллионов евро в месяц. Применительно к возобновлению речь идет об июле или августе, в лучшем случае удастся возобновить Лигу 1 15 июня», – информирует Каяццо.