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  • Антон Заболотный: «Сочи» будет не против, если сезон РПЛ досрочно завершится»

Антон Заболотный: «Сочи» будет не против, если сезон РПЛ досрочно завершится»

22 марта 2020, 09:58
6

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поговорил о возможном досрочном завершении чемпионата России. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

– «Сочи», одержавшему три победы подряд и покинувшему зону вылета, пауза точно некстати.

– Да, так и есть. Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит.

Мы заслужили свое место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.

  • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.
  • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон
Комментарии (6)
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Garrincha58
1584878637
Заболотный привык в Зените сачковать, а тут приходится играть вот он и готов хоть сегодня закончить ЧР и поехать на Бали
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paracetamol
1584880672
Надо в ЕК выходить, Тоша, и вышвыривать оттуда опозорившийся ЦДКА.
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fhnv
1584883669
ЗАБОЛОТНЫЙ! ВАЛИ УЖЕ НА ПЕНСИЮ ФУТБОЛЬНУЮ! .....ЛИШЬ БЫ НЕ ИГРАТЬ!
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житель СПб
1584884599
Удивил! Кто бы сомневался.
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portero
1584895352
да уж выскочили вовремя с последнего места.
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zigbert
1584971972
Еще бы против. Весеннюю часть чемпионата начали уверенно.
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