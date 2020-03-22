Антон Заболотный: «Сочи» будет не против, если сезон РПЛ досрочно завершится»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поговорил о возможном досрочном завершении чемпионата России. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

– «Сочи», одержавшему три победы подряд и покинувшему зону вылета, пауза точно некстати.

– Да, так и есть. Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит.

Мы заслужили свое место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.