Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Антон Заболотный: «Сочи» будет не против, если сезон РПЛ досрочно завершится»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поговорил о возможном досрочном завершении чемпионата России. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    – «Сочи», одержавшему три победы подряд и покинувшему зону вылета, пауза точно некстати.

    – Да, так и есть. Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит.

    Мы заслужили свое место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.

    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.
    • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Литейный4 1 час назад

      Ну Сочи понятно. А как же аутсайдеры свиньи? Ведь они должны быть в Пердиве. Гыгыгы

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75561
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru