Антон Заболотный: «Сочи» будет не против, если сезон РПЛ досрочно завершится»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поговорил о возможном досрочном завершении чемпионата России. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.
– «Сочи», одержавшему три победы подряд и покинувшему зону вылета, пауза точно некстати.
– Да, так и есть. Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит.
Мы заслужили свое место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
- По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.
- «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
Источник: Bobsoccer