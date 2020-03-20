Евсеев – о приостановке РПЛ: «Сейчас отличное время, чтобы остановиться и подумать»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, как и вся команда, ушел на паузу как минимум до апреля. Специалист планирует заняться чтением.

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного – не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещe кроме футбола.Когда слышал, что Александр Пушкин – наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнeву.

«Москва, июль 1831 года. В городе карантин.«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрeт и Жуковский, умрeм и мы.Но жизнь всe ещe богата; мы встретим ещe новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жeны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весeлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдeт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», – процитировал Пушкина Евсеев.

Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.

По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.

«Уфа» в таблице идет девятой.