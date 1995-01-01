Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Евсеев – о приостановке РПЛ: «Сейчас отличное время, чтобы остановиться и подумать»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, как и вся команда, ушел на паузу как минимум до апреля. Специалист планирует заняться чтением.

    «Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного – не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещe кроме футбола.Когда слышал, что Александр Пушкин – наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнeву.

    «Москва, июль 1831 года. В городе карантин.«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрeт и Жуковский, умрeм и мы.Но жизнь всe ещe богата; мы встретим ещe новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жeны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весeлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдeт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», – процитировал Пушкина Евсеев.

    • Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
    • «Уфа» в таблице идет девятой.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 20 Мар 2020 в 7:14 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75516
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru