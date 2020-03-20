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  • Евсеев – о приостановке РПЛ: «Сейчас отличное время, чтобы остановиться и подумать»

Евсеев – о приостановке РПЛ: «Сейчас отличное время, чтобы остановиться и подумать»

20 марта 2020, 22:20
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, как и вся команда, ушел на паузу как минимум до апреля. Специалист планирует заняться чтением.

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного – не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещe кроме футбола.Когда слышал, что Александр Пушкин – наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнeву.

«Москва, июль 1831 года. В городе карантин.«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрeт и Жуковский, умрeм и мы.Но жизнь всe ещe богата; мы встретим ещe новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жeны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весeлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдeт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», – процитировал Пушкина Евсеев.

  • Чемпионат возобновится не раньше 10 апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
  • «Уфа» в таблице идет девятой.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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Вадик, подумай, что пора бы Уфе в футбол играть, а не великую китайскую стену строить перед воротами.
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