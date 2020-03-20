Полузащитник «Краснодара» Классон полностью восстановился после разрыва «крестов»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в скором времени вернется на поле.

По словам шведа, он уже принимал участие в тренировках в общей группе, но пока не набрал оптимальных кондиций.

«Я уже присоединился к команде и тренируюсь с ней в полном объеме. Я все еще не набрал оптимальную форму, но возврат кондиций занимает определенное время, когда ты так долго был вне игры. Это касается и работы с мячом, и времени для принятия решений. Хорошо, что я уже сейчас могу столько делать. Осталось совсем немного», – сказал Классон.