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    Полузащитник «Краснодара» Классон полностью восстановился после разрыва «крестов»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в скором времени вернется на поле.

    По словам шведа, он уже принимал участие в тренировках в общей группе, но пока не набрал оптимальных кондиций.

    «Я уже присоединился к команде и тренируюсь с ней в полном объеме. Я все еще не набрал оптимальную форму, но возврат кондиций занимает определенное время, когда ты так долго был вне игры. Это касается и работы с мячом, и времени для принятия решений. Хорошо, что я уже сейчас могу столько делать. Осталось совсем немного», – сказал Классон.

    • Игрок «Краснодара» травмировался 10 июня 2019 года во время товарищеского матча между сборными Швеции и Испании.
    • У хавбека диагностировали разрыв крестообразных связок колена и с тех пор он не играл.

    Источник: SVT Sport

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