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  • Полузащитник «Краснодара» Классон полностью восстановился после разрыва «крестов»

Полузащитник «Краснодара» Классон полностью восстановился после разрыва «крестов»

20 марта 2020, 16:23
9

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в скором времени вернется на поле.

По словам шведа, он уже принимал участие в тренировках в общей группе, но пока не набрал оптимальных кондиций.

«Я уже присоединился к команде и тренируюсь с ней в полном объеме. Я все еще не набрал оптимальную форму, но возврат кондиций занимает определенное время, когда ты так долго был вне игры. Это касается и работы с мячом, и времени для принятия решений. Хорошо, что я уже сейчас могу столько делать. Осталось совсем немного», – сказал Классон.

  • Игрок «Краснодара» травмировался 10 июня 2019 года во время товарищеского матча между сборными Швеции и Испании.
  • У хавбека диагностировали разрыв крестообразных связок колена и с тех пор он не играл.

Источник: SVT Sport
Россия. Премьер-лига Краснодар Классон Виктор
Комментарии (9)
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aviks
1584719160
Здоровья!
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NotFound
1584720689
Наконец-то!)
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Бугимен
1584720891
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
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guron88
1584720932
Ждём возвращения в строй!
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Boeung777
1584728882
Вот это действительно хорошая новость.
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zaichkin777@gmail.com
1584766727
Молодец! Удачного востановления! Ты нам нужен.
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morgan59
1584777470
Хорошая новость. Ждём рачало продолжения чемпионата, и завершение эпидемии барановируса.
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zigbert
1584790930
Хорошая новость для Краснодара. В игре команды его не доставало.
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portero
1584895549
да уж , заждались нужен он , получше Берга.....
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