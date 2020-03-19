Football Italia: «Наполи» намерен приобрести Икарди

«Наполи» хочет купить аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди по окончании его аренды в «ПСЖ».
Миланцы готовы продать форварда, и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис вступит в борьбу за аргентинца, несмотря на конкуренцию со стороны «Ювентуса». Босс «Наполи» готов использовать любую возможность, чтобы приобрести Икарди.
Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из «ПСЖ» и собирается вернуться в Италию.
- В этом сезоне Лиги 1 Икарди забил 12 голов в 20 матчах.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Football Italia