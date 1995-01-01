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    Football Italia: «Наполи» намерен приобрести Икарди

    «Наполи» хочет купить аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди по окончании его аренды в «ПСЖ».

    Миланцы готовы продать форварда, и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис вступит в борьбу за аргентинца, несмотря на конкуренцию со стороны «Ювентуса». Босс «Наполи» готов использовать любую возможность, чтобы приобрести Икарди.

    Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из «ПСЖ» и собирается вернуться в Италию.

    • В этом сезоне Лиги 1 Икарди забил 12 голов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Football Italia

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