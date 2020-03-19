Football Italia: «Наполи» намерен приобрести Икарди

«Наполи» хочет купить аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди по окончании его аренды в «ПСЖ».

Миланцы готовы продать форварда, и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис вступит в борьбу за аргентинца, несмотря на конкуренцию со стороны «Ювентуса». Босс «Наполи» готов использовать любую возможность, чтобы приобрести Икарди.

Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из «ПСЖ» и собирается вернуться в Италию.