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Football Italia: «Наполи» намерен приобрести Икарди

19 марта 2020, 18:32
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«Наполи» хочет купить аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди по окончании его аренды в «ПСЖ».

Миланцы готовы продать форварда, и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис вступит в борьбу за аргентинца, несмотря на конкуренцию со стороны «Ювентуса». Босс «Наполи» готов использовать любую возможность, чтобы приобрести Икарди.

Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из «ПСЖ» и собирается вернуться в Италию.

  • В этом сезоне Лиги 1 Икарди забил 12 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Наполи Интер ПСЖ Икарди Мауро Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (1)
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Oebennahar
1584636489
Хотят ослабить Юве)) Умно, хотят уничтожить Юве изнутри. Браво Интер
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