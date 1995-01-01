Calciomercato: Икарди хочет уйти из «ПСЖ». Он собирается вернуться в Италию

форвард совместно с супругой Вандой Нарой решил покинуть «ПСЖ».
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ЧТО за бред? В их семье яица у Нар и она там решает куда муженёк перейдёт.
Владельцы ПСЖ удовлетворят Нару, и *они* решат остаться в ПСЖ, а судя по Неймару они это делать умеют.
Нападающий Мауро Икарди планирует уйти из «ПСЖ».
Аргентинец выступает за клуб из Парижа на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Интеру».
Как сообщает Calciomercato, форвард совместно с супругой Вандой Нарой решил покинуть «ПСЖ». Они хотят вернуться в Италию.
- В этом сезоне Лиги 1 Икарди забил 12 голов в 20 матчах.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.