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    Calciomercato: Икарди хочет уйти из «ПСЖ». Он собирается вернуться в Италию

    Нападающий Мауро Икарди планирует уйти из «ПСЖ».

    Аргентинец выступает за клуб из Парижа на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Интеру».

    Как сообщает Calciomercato, форвард совместно с супругой Вандой Нарой решил покинуть «ПСЖ». Они хотят вернуться в Италию.

    • В этом сезоне Лиги 1 Икарди забил 12 голов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      кто там 29 минут назад

      форвард совместно с супругой Вандой Нарой решил покинуть «ПСЖ».
      _____________________________________________________________________________________
      ЧТО за бред? В их семье яица у Нар и она там решает куда муженёк перейдёт.

      Владельцы ПСЖ удовлетворят Нару, и *они* решат остаться в ПСЖ, а судя по Неймару они это делать умеют.

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