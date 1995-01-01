Calciomercato: Икарди хочет уйти из «ПСЖ». Он собирается вернуться в Италию

Нападающий Мауро Икарди планирует уйти из «ПСЖ».

Аргентинец выступает за клуб из Парижа на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Интеру».

Как сообщает Calciomercato, форвард совместно с супругой Вандой Нарой решил покинуть «ПСЖ». Они хотят вернуться в Италию.