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    The Athletic: УЕФА требует 275 миллионов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год

    УЕФА готов перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

    Но Союз европейских футбольных ассоциаций потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за перенос турнира на год.

    В такую сумму УЕФА оценил расходы на организацию турнира в 2021-м.

    17 марта организация выдвинет предложение на заседании.

    В этот же день УЕФА обсудит, как лучше провести оставшиеся матчи еврокубков.

    • Большинство представителей лиг и клубов рассчитывают доиграть сезон, когда вспышка коронавируса стихнет.
    • Помимо инфекционной пандемии команды могут столкнуться с контрактными проблемами.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 07:02
    Комментарии8
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      Рейтинг: +83

      G.P. 22 минуты назад

      Что-то я не понял... Клубам и лигам эти чемпионаты для сборных не нужны. Они им и так недёшево обходятся: ведущих игроков на месяц отпустить куда-то, а потом ещё лечить их от травм за свой счёт.

      Так что очень странно звучит это требование. Лигам легче ответить: "Чуваки, вы там ничего не переносите. Пусть будет, как есть. А уж кто из игроков и болельщиков к вам приедет - это ваши проблемы!".

      0
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      Рейтинг: +954

      Mirak92 59 минут назад

      Да пох...й давай проводить.конченные .переболеть гнидам желаю

      0
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      Рейтинг: +405

      КрымForever 1 час назад

      А умники из УЕФА не подскажут где клубам и лигам деньги брать, если все соревнования заморожены?

      0
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      Рейтинг: +6294

      FanatSerj 1 час назад

      а из 275 млн. мне деньги вернете, у меня тоже есть расходы на организацию к поездке на ЕВРО 2020? Что то сильно сомневаюсь, все думают только о своем кошельке.
      Клубы о своем УЕФА о своем, причем что первые, что вторые вот вообще не самые бедные.

      0
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      Рейтинг: +1581

      Hektor 84 1 час назад

      Нах его переносить? Его проще вообще отменить. Или через год будет всё тип топ. И не повторится другой эпидемии.

      0
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      Рейтинг: +8382

      KOLBIS 2 часа назад

      А пососать вам простите не завернуть?...

      1
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      Рейтинг: +13

      Fnatiik91 3 часа назад

      они там рили уже оху...ли?

      3
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      Рейтинг: +4651

      Lester84 3 часа назад

      А жопа у них не треснет?

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