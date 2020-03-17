The Athletic: УЕФА требует 275 миллионов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год

УЕФА готов перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.
При этом Союз европейских футбольных ассоциаций потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за перенос турнира на год.
В такую сумму УЕФА оценил расходы на организацию турнира в 2021-м.
17 марта организация выдвинет предложение на заседании. В этот же день УЕФА обсудит, как лучше провести оставшиеся матчи еврокубков.
- Большинство представителей лиг и клубов рассчитывают доиграть сезон, когда вспышка коронавируса стихнет.
- Помимо инфекционной пандемии команды могут столкнуться с контрактными проблемами.
Источник: The Athletic