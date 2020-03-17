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  • The Athletic: УЕФА требует 275 миллионов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год

The Athletic: УЕФА требует 275 миллионов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год

17 марта 2020, 07:02
13

УЕФА готов перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за перенос турнира на год.

В такую сумму УЕФА оценил расходы на организацию турнира в 2021-м.

17 марта организация выдвинет предложение на заседании. В этот же день УЕФА обсудит, как лучше провести оставшиеся матчи еврокубков.

  • Большинство представителей лиг и клубов рассчитывают доиграть сезон, когда вспышка коронавируса стихнет.
  • Помимо инфекционной пандемии команды могут столкнуться с контрактными проблемами.

Источник: The Athletic
Чемпионат Европы
Комментарии (13)
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Lester84
1584419797
А жопа у них не треснет?
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Fnatiik91
1584420517
они там рили уже оху...ли?
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KOLBIS
1584424831
А пососать вам простите не завернуть?...
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G.P.
1584431273
Что-то я не понял... Клубам и лигам эти чемпионаты для сборных не нужны. Они им и так недёшево обходятся: ведущих игроков на месяц отпустить куда-то, а потом ещё лечить их от травм за свой счёт. Так что очень странно звучит это требование. Лигам легче ответить: "Чуваки, вы там ничего не переносите. Пусть будет, как есть. А уж кто из игроков и болельщиков к вам приедет - это ваши проблемы!".
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Gothic_Spirit
1584433462
уефа как была конченой,так и осталась! ОК,давайте не переносить евро,по инициативе уефа,перезаражается и умрет несколько тысяч человек и все их родственники обратятся с иском к уефа в суд . Там такие компенсации будут,эта шарага разорится,а имя свое навсегда уничтожит. давайте тогда так,если эти кончи не понимают нормальных мер предосторожности
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vladimir-7
1584435265
Наглости у УЕФА нет предела, в голове одни деньги, о каком футболе нам можно говорить. Остановить футбол, дать отпуск командам, а потом его восстановить и продолжить соревнования.
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GeraParovoZZZ
1584437428
А при чем тут клубы и лиги ? У коронавируса пусть требуют
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3a zenit
1584439299
а почему не наоборот?
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BRO_football
1584445765
А не пошёл ли УЕФА куда подальше с такими требованиями? Можно подумать,если клубы не заплатят, то Евро-2020 переносить не будут. На такие случаи должны быть специальные резервные фонды, которые покроют расходы в случае форс-мажорных обстоятельств. Или их разворовали уже все? Тогда понятно, почему главу УЕФА задержали за коррупцию.
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alex1951
1584886143
Газпром заплатит . За всех. И станет Главным спонсором турнира. И будить командовать Парадом.Европейцы жмоты. А группенфюреру Миллеру это только на руку. Щас заплатит - а 2021 году будет сливки снимать.А то и вовсе Россия заберет себе ЕВРО. Головой ,братцы,дюмать надо, не Ж....
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