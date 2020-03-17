The Athletic: УЕФА требует 275 миллионов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год

УЕФА готов перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за перенос турнира на год.

В такую сумму УЕФА оценил расходы на организацию турнира в 2021-м.

17 марта организация выдвинет предложение на заседании. В этот же день УЕФА обсудит, как лучше провести оставшиеся матчи еврокубков.