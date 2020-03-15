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  • Семин: «Хотя состав у «Локомотива» ограниченный, мы впервые поднялись на второе место. Это очень важно»

Семин: «Хотя состав у «Локомотива» ограниченный, мы впервые поднялись на второе место. Это очень важно»

15 марта 2020, 21:47

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1). Московская команда набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице.

– Какой эпизод в первом тайме был ключевым?

– Ключевых много было. Хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали. Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место – это очень важно. Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у «Ростова» возникали. «Ростов» – хорошая команда, много квалифицированных игроков. Центральная группа – Еременко, Норманн, Попов – играет просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, да еще и Крыховяк из-под них забил.

– За счет чего удалось забить три гола и создать себе такое преимущество?

– 95 минут игроки были сосредоточены, и, на мой взгляд, не только 10 минут, а все время мы играли сбалансированно. Нужно было обороняться – все вместе оборонялись, нужно было атаковать – большой группой шли вперед.

– Что сказали в перерыве? После 3:0 ведь можно и расслабиться.

– Игроки сами находили в себе мотивацию. 45 минут не 90, за 45 можно так же проиграть все.

– Сегодня было много ударов из-за пределов штрафной. Была ли на это сделана ставка?

– Мы всегда делаем ставку, но не всегда получается превратить количество в качество. В целом всегда просим, чтобы каждая атака завершалась либо прострелом, либо ударом. Но не всегда получается.

– Вы обыграли «Ростов» на выезде, «Краснодар» потерял очки с «Сочи». Вы – полноценный фаворит в борьбе за второе место?

– «Сочи» сейчас вообще играет блестяще и всех обыгрывает. На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы.

– Вы поприветствовали Карпина без рукопожатия – это мера предосторожности?

– Пошутили просто.

Источник: Телеканал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
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