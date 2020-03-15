Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Семин: «Хотя состав у «Локомотива» ограниченный, мы впервые поднялись на второе место. Это очень важно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1). Московская команда набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице.

    – Какой эпизод в первом тайме был ключевым?

    – Ключевых много было. Хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали. Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место – это очень важно. Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у «Ростова» возникали. «Ростов» – хорошая команда, много квалифицированных игроков. Центральная группа – Еременко, Норманн, Попов – играет просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, да еще и Крыховяк из-под них забил.

    – За счет чего удалось забить три гола и создать себе такое преимущество?

    – 95 минут игроки были сосредоточены, и, на мой взгляд, не только 10 минут, а все время мы играли сбалансированно. Нужно было обороняться – все вместе оборонялись, нужно было атаковать – большой группой шли вперед.

    – Что сказали в перерыве? После 3:0 ведь можно и расслабиться.

    – Игроки сами находили в себе мотивацию. 45 минут не 90, за 45 можно так же проиграть все.

    – Сегодня было много ударов из-за пределов штрафной. Была ли на это сделана ставка?

    – Мы всегда делаем ставку, но не всегда получается превратить количество в качество. В целом всегда просим, чтобы каждая атака завершалась либо прострелом, либо ударом. Но не всегда получается.

    – Вы обыграли «Ростов» на выезде, «Краснодар» потерял очки с «Сочи». Вы – полноценный фаворит в борьбе за второе место?

    – «Сочи» сейчас вообще играет блестяще и всех обыгрывает. На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы.

    – Вы поприветствовали Карпина без рукопожатия – это мера предосторожности?

    – Пошутили просто.

    Источник: Телеканал «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2020 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru