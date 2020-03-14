Игроки «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в масках

Футболисты «Спартака» прибыли на матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» в медицинских масках – в мире объявлена пандемия коронавируса. Фото доступно ниже.
Состав москвичей в Оренбурге – самый молодой в нынешнем веке. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Команды – соседи по нижней половине таблицы.
- Обе команды последние свои матчи проиграли.
- Сегодня, 14 марта, в РПЛ состоятся еще два матча.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Спартака»