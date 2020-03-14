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Игроки «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в масках

14 марта 2020, 14:13
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Футболисты «Спартака» прибыли на матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» в медицинских масках – в мире объявлена пандемия коронавируса. Фото доступно ниже.

Состав москвичей в Оренбурге – самый молодой в нынешнем веке. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

  • Команды – соседи по нижней половине таблицы.
  • Обе команды последние свои матчи проиграли.
  • Сегодня, 14 марта, в РПЛ состоятся еще два матча.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (2)
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中國冠狀病毒
1584184810
Понсе и Тедеско пофиг))) . Если было все так просто, то все ходили в масках и плевали бы на этот вирус.
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порт
1584186447
Пяточки попрятали.
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