«Спартак» сыграет с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

«Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Средний возраст игроков московской команды, которые выйдут на поле с первых минут, – 22,45 года.
Как сообщает официальный твиттер клуба, это самый молодой состав «Спартака» в XXI веке.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»