«Спартак» сыграет с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

«Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Средний возраст игроков московской команды, которые выйдут на поле с первых минут, – 22,45 года.

Как сообщает официальный твиттер клуба, это самый молодой состав «Спартака» в XXI веке.