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  • «Спартак» сыграет с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

14 марта 2020, 13:41
8

«Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Средний возраст игроков московской команды, которые выйдут на поле с первых минут, – 22,45 года.

Как сообщает официальный твиттер клуба, это самый молодой состав «Спартака» в XXI веке.

  • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
  • По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (8)
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1584182925
С Мельгарехо, похоже, Тедеско закончил((( А Тиля надо упаковать и вернуть обратно с чеком, мол "не пригодился".
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ruded
1584183184
минипигги
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morgan59
1584186978
Спартак, не робей 3 гола ещё забей. Спартак , пора от зоны вылета уходить подальше
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3a zenit
1584187434
поставил на Оренбург,Спартак даже не середняк теперь.Фууу.
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АЛЕКС 58
1584188208
Победы Спартаку. Газпромовские прост....ки не достойны даже ничьей. Болельщик ЦСКА.
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Антибиотик
1584188225
Никогда не болел за Спартак, но буду рад победе любого клуба над тремя бомжовскими командами (зенит, оренбург, сочи). Питерасты реально заполонили Россию!
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morgan59
1584207360
Однако я Спартаку правильную кричалку написал.
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