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    «Спартак» сыграет с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

    «Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    Средний возраст игроков московской команды, которые выйдут на поле с первых минут, – 22,45 года.

    Как сообщает официальный твиттер клуба, это самый молодой состав «Спартака» в XXI веке.

    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
    • По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    14.03.2020 13:41
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1813

      morgan59 4 часа назад

      Однако я Спартаку правильную кричалку написал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5486

      Антибиотик 9 часов назад

      Никогда не болел за Спартак, но буду рад победе любого клуба над тремя бомжовскими командами (зенит, оренбург, сочи). Питерасты реально заполонили Россию!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata > Антибиотик 8 часов назад

      И они это сделали !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1674

      АЛЕКС 58 9 часов назад

      Победы Спартаку. Газпромовские прост....ки не достойны даже ничьей. Болельщик ЦСКА.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit 10 часов назад

      поставил на Оренбург,Спартак даже не середняк теперь.Фууу.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > 3a zenit 9 часов назад

      отсосал ты хахахаххах дно

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1813

      morgan59 10 часов назад

      Спартак, не робей 3 гола ещё забей. Спартак , пора от зоны вылета уходить подальше

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata > morgan59 8 часов назад

      Всегда так пиши ))) !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak 10 часов назад

      отличное начало!двух ж в клоаку!защитапроходной двор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 11 часов назад

      Молочные поросята ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +888

      ruded 11 часов назад

      минипигги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      alarm 11 часов назад

      поросёнки вместо хряков!

      0
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      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > alarm 9 часов назад

      ты не сдох что ли еще

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      中國冠狀病毒 11 часов назад

      С Мельгарехо, похоже, Тедеско закончил((( А Тиля надо упаковать и вернуть обратно с чеком, мол "не пригодился".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +537

      fhnv > 中國冠狀病毒 10 часов назад

      как товар-некондиция )))

      0
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