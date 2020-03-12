Балотелли – о приостановке Серии А: «Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли высказался по поводу решения остановить текущий розыгрыш Серии А.

Матчи итальянского чемпионата отменены до 3 апреля.

Причина – распространение в стране эпидемии коронавируса.

«Мы должны сидеть дома. Люди до сих пор не понимают серьезности происходящего. Приостановка Серии А? Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место, а потом сделали это. Честно говоря, я надеюсь, что турнир не возобновится, пока новые случаи заражения не перестанут появляться», – сказал Балотелли.