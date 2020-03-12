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  • Балотелли – о приостановке Серии А: «Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место»

Балотелли – о приостановке Серии А: «Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место»

12 марта 2020, 23:30
3

Форвард «Брешии» Марио Балотелли высказался по поводу решения остановить текущий розыгрыш Серии А.

  • Матчи итальянского чемпионата отменены до 3 апреля.
  • Причина – распространение в стране эпидемии коронавируса.

«Мы должны сидеть дома. Люди до сих пор не понимают серьезности происходящего. Приостановка Серии А? Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место, а потом сделали это. Честно говоря, я надеюсь, что турнир не возобновится, пока новые случаи заражения не перестанут появляться», – сказал Балотелли.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Брешиа Балотелли Марио
Комментарии (3)
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Dizayner
1584078767
ты сам понял то что сказал? решил напомнить о себе таким методом что ли? неприлично Бало, совсем неприлично
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Not angry fan
1584093104
Чё-то Маруся загоняет! Юве не покидал первое место. Если уже заниматься подобными измышлениями, то единственное, чего могли, типа, ждать, так это проигрыша Интеру в последнем матче и тогда опускания на вторую строчку! А никак не возврата на первую.
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dinar7777dinar
1584214736
хоть этот уголь и бездарь но сказа всю правду ! вечная покупка сериала блювотиной из турина. кабинетус договорентус старая шлюха ювентус.
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