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    Балотелли – о приостановке Серии А: «Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место»

    Форвард «Брешии» Марио Балотелли высказался по поводу решения остановить текущий розыгрыш Серии А.

    • Матчи итальянского чемпионата отменены до 3 апреля.
    • Причина – распространение в стране эпидемии коронавируса.

    «Мы должны сидеть дома. Люди до сих пор не понимают серьезности происходящего. Приостановка Серии А? Они ждали, пока «Ювентус» вернется на первое место, а потом сделали это. Честно говоря, я надеюсь, что турнир не возобновится, пока новые случаи заражения не перестанут появляться», – сказал Балотелли.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2020 23:30
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