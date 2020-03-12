«Рома» попросила УЕФА приостановить все турниры из-за коронавируса

«Рома» направила письмо в штаб-квартиру УЕФА. Содержание послания стало известно журналисту Джанлуке Ди Марцио.

По его информации, римский клуб призвал руководство европейского футбола приостановить все турниры из-за эпидемии коронавируса.

Распространение смертельно опасной болезни стало причиной переноса матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей», который был запланирован на сегодня.

В мире уже зафиксированы более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли почти пять тысяч человек.

Il Messaggero: УЕФА попросил «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы, чтобы доиграть турнир

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