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    Кокорин станцевал лезгинку после дубля «Оренбургу»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

    Видео танца опубликовал в своем инстаграме экс-сотрудник сборной России Мурад Латипов.

    «За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него еще одно редкое сейчас качество – он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал – сделал», – написал Латипов в подписи к видео.

    Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

    text

    Публикация от text (@murad.latipov) 11 Мар 2020 в 9:33 PDT

    Источник: инстаграм Мурада Латипова

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    12.03.2020 12:12
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1512

      Бриг 1 час назад

      Два случайных (или не случайных?) гола и праздник на весь СССР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Этот недоумок никак не уймется. Нужно опять его сажать - всем спокойнее будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      kvm 5 часов назад

      петушиный танец петушары

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3724

      порт 7 часов назад

      Мамаев уроки давал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1585

      upiter622 7 часов назад

      Орел!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      jet andy 8 часов назад

      Лучше бы тверк станцевал, он и то лучше чем это.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      kara-mba 9 часов назад

      Ох уж мне эти братья!!! Сразу вспоминаются слова С. Бодрова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2248

      Давид59 10 часов назад

      Хотел Мураду приятное сделать.А в комментах сплошное гы-гы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15735

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Грозный ждёт!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      Чехов на Садовой 11 часов назад

      А обрезание тоже сделал? Ежели нет, то бегом к Ротенбергу, он поспособствует.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1512

      Бриг > Чехов на Садовой 1 час назад

      Не, ну Ротенберг вроде не еврей

      0
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