Кокорин станцевал лезгинку после дубля «Оренбургу»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Видео танца опубликовал в своем инстаграме экс-сотрудник сборной России Мурад Латипов.

«За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него еще одно редкое сейчас качество – он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал – сделал», – написал Латипов в подписи к видео.

Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»