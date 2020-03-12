Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин станцевал лезгинку после дубля «Оренбургу»

12 марта 2020, 12:12
25

Форвард «Сочи» Александр Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Видео танца опубликовал в своем инстаграме экс-сотрудник сборной России Мурад Латипов.

«За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него еще одно редкое сейчас качество – он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол. Сказал – сделал», – написал Латипов в подписи к видео.

Кокорин сделал дубль в матче с «Оренбургом». У него три гола в трех играх за «Сочи»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Мурада Латипова
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Кокорин Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1584004901
Ну всё, пора Кокорину в Ахмат к Кадырову, а ещё он мешает приезду Путина в Сочи, чтобы покататься, по окончании зимы, на лыжах.
Ответить
Граф2019
1584005764
он шо жид???
Ответить
anjaneri
1584006007
Орел!!!
Ответить
vmonomah17
1584007047
А чего он не танцевал, когда Пака стулом огрел и на судебных заседаниях? )))
Ответить
Чехов на Садовой
1584008849
А обрезание тоже сделал? Ежели нет, то бегом к Ротенбергу, он поспособствует.
Ответить
порт
1584024089
Мамаев уроки давал?
Ответить
kvm
1584030398
петушиный танец петушары
Ответить
Иван Петров 1986
1584038383
Этот недоумок никак не уймется. Нужно опять его сажать - всем спокойнее будет.
Ответить
Бриг
1584045078
Два случайных (или не случайных?) гола и праздник на весь СССР
Ответить
Hektor 84
1584193404
Пиз дабол твой Саня. И за слова свои он не в ответе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+