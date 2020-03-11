Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Я забил три гола, а «Зенит» – ноль? Они чемпионы, могут себе позволить»

Кокорин: «Я забил три гола, а «Зенит» – ноль? Они чемпионы, могут себе позволить»

11 марта 2020, 23:47
10

Форвард «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1). Принадлежащий «Зениту» игрок оформил дубль.

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всe хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю», – заверил игрок.

  • «Сочи» покинул зону вылета.
  • Кокорин провел три официальных матча за южан, забил три гола.
  • Следующий соперник «Сочи» – «Краснодар» (15 марта).

Как вам новый Кокорин?

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
knikos
1583966619
кокорина - в сборную !
Ответить
arok
1583971229
Отогрелся Коко на Сочинских берегах, закудахтал. Дядя ГЕНА ругаться будет, Саша про Зенит нельзя говорить отрицательно, это все знают.
Ответить
portero
1583983662
Корона растет на голове Кокорина
Ответить
mihail200606
1583994129
Молчал бы.. Дотрындится..
Ответить
zigbert
1583999426
Для возвращения в Зенит это хорошая заявка. Но пока никто не знает где может оказаться Кокорин.
Ответить
paracetamol
1584056303
Забил и забил, может в ФНЛ не вылетишь. А Зенит - чемпион. Масштабы разные!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+