Кокорин: «Я забил три гола, а «Зенит» – ноль? Они чемпионы, могут себе позволить»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1). Принадлежащий «Зениту» игрок оформил дубль.

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всe хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю», – заверил игрок.

«Сочи» покинул зону вылета.

Кокорин провел три официальных матча за южан, забил три гола.

Следующий соперник «Сочи» – «Краснодар» (15 марта).

Как вам новый Кокорин?