Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Кокорин: «Я забил три гола, а «Зенит» – ноль? Они чемпионы, могут себе позволить»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1). Принадлежащий «Зениту» игрок оформил дубль.

    «Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всe хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю», – заверил игрок.

    • «Сочи» покинул зону вылета.
    • Кокорин провел три официальных матча за южан, забил три гола.
    • Следующий соперник «Сочи» – «Краснодар» (15 марта).

    Как вам новый Кокорин?

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2020 23:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1264

      Genz 45 секунд назад

      Зенит ещё растеряет очки, и ему боком выйдет чемпионство. Их Краснодар накажет за зло, которое они сделали для кокорина.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru