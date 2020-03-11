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    Как вам новый Кокорин?


    4
    Голосов: 4
    11.03.2020 23:05
    Раскрылся в «Сочи».

    «Сочи» разгромил «Оренбург» (5:1). В этой ситуации важнее не сам результат и сопутствующие факторы (автогол, пенальти) – интереснее достижение Александра Кокорина. Он оформил дубль и вышел на уникальную статистику: прямо сейчас у Кокорина набралось уже три мяча и один голевой пас в четырех играх за «Сочи». «Зенит» без Кокорина в РПЛ – ноль голов за две встречи.

    Возобновление сезона принесло «Сочи» уже шесть очков за три матча. Игру с «Оренбургом» переносили на весну из-за болезни игроков. К ней «Сочи» получил к ней нового тренера Федотова и мотивированного Кокорина. Кокорин отмечался результативным действием в каждом матче за «Сочи». Даже в проигранной игре «Арсеналу» именно Кокорин забил единственный гол.

    Инстаграм Кокорина – сплошной футбол. Он благодарит болельщиков «Сочи» за постоянную поддержку, выкладывает собственные голы и фотографии с командой после побед. По самому Кокорину кажется, что он уже смирился с арендой в «Сочи» на ближайшие три месяца. Это ощутимый плюс для всех – «Сочи» ушел с последнего места и обогнал в таблице «Рубин» и «Ахмат».

    Вот еще несколько личных достижений Кокорина:

    • Впервые с 2014 года Кокорин оформил дубль в матче РПЛ.
    • В игре против «Арсенала» Кокорина признали лучшим игроком матча.
    • Федотов, Имбула, Нобоа – все хвалят и выделяют Кокорина.
    • Кокорин уже сравнялся по голам с Полозом и Нобоа. Мостовой – лучший бомбардир клуба (5 голов).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ПФК Сочи
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +197

      Armani nn 35 минут назад

      А про нового Мамаева молчим.Все понимаю,после отсидки новостей поменее про него,но по-моему для своего амплуа, вернулся не хуже!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Вар Яг 46 минут назад

      Рано петь диффирамбы. Посмотрим как он сыграет против более маститых клубов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      alarm 1 час назад

      нам всем очень стыдно за спартак, в первую очередь. на этом можно и закончить)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +13747

      bset 1 час назад

      После сегодняшнего матча можно было смело говорить "Но как же хорош сегодня был Зенит"

      0
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      ...
      Рейтинг: +979

      acor94 > bset 55 минут назад

      вот такой зенит достоин первого места, а бракованный зенит пусть и дальше с уфой по нулям играет

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