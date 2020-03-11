Как вам новый Кокорин?

Раскрылся в «Сочи».

«Сочи» разгромил «Оренбург» (5:1). В этой ситуации важнее не сам результат и сопутствующие факторы (автогол, пенальти) – интереснее достижение Александра Кокорина. Он оформил дубль и вышел на уникальную статистику: прямо сейчас у Кокорина набралось уже три мяча и один голевой пас в четырех играх за «Сочи». «Зенит» без Кокорина в РПЛ – ноль голов за две встречи.

Возобновление сезона принесло «Сочи» уже шесть очков за три матча. Игру с «Оренбургом» переносили на весну из-за болезни игроков. К ней «Сочи» получил к ней нового тренера Федотова и мотивированного Кокорина. Кокорин отмечался результативным действием в каждом матче за «Сочи». Даже в проигранной игре «Арсеналу» именно Кокорин забил единственный гол.

Инстаграм Кокорина – сплошной футбол. Он благодарит болельщиков «Сочи» за постоянную поддержку, выкладывает собственные голы и фотографии с командой после побед. По самому Кокорину кажется, что он уже смирился с арендой в «Сочи» на ближайшие три месяца. Это ощутимый плюс для всех – «Сочи» ушел с последнего места и обогнал в таблице «Рубин» и «Ахмат».

Вот еще несколько личных достижений Кокорина: