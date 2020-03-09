Роналду – о 1000-м матче в карьере: «Очень горжусь. Спасибо всем, кто помог мне достичь этой грандиозной отметки»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за профессиональную карьеру.

«Очень горжусь тем, что провел 1000-ю официальную игру в карьере. Мы одержали очень важную победу (над «Интером» – примечание «Бомбардира»), которая вернула нас на вершину таблицы!

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, семье, друзьям и фанатам, которые помогли мне достичь этой грандиозной отметки», – написал Роналду в твиттере.

На клубном уровне помимо «Ювентуса» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В составе сборной Португалии форвард провeл 164 матча.

В 1000 играх он забил 725 голов и сделал 252 ассиста.

Роналду впервые с ноября не забил в игре Серии А