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  • Роналду – о 1000-м матче в карьере: «Очень горжусь. Спасибо всем, кто помог мне достичь этой грандиозной отметки»

Роналду – о 1000-м матче в карьере: «Очень горжусь. Спасибо всем, кто помог мне достичь этой грандиозной отметки»

9 марта 2020, 19:33
3

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за профессиональную карьеру.

«Очень горжусь тем, что провел 1000-ю официальную игру в карьере. Мы одержали очень важную победу (над «Интером» – примечание «Бомбардира»), которая вернула нас на вершину таблицы!

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, семье, друзьям и фанатам, которые помогли мне достичь этой грандиозной отметки», – написал Роналду в твиттере.

Роналду впервые с ноября не забил в игре Серии А

Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Maga Ingush
1583772806
В 1000 играх 977 результативных действий... Разве это не легенда футбола?
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acor94
1583772979
до рекорда Грецки недалеко))
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Proker
1583779137
И тебе спасибо за игры
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