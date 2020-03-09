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    Роналду – о 1000-м матче в карьере: «Очень горжусь. Спасибо всем, кто помог мне достичь этой грандиозной отметки»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за профессиональную карьеру.

    «Очень горжусь тем, что провел 1000-ю официальную игру в карьере. Мы одержали очень важную победу (над «Интером» – примечание «Бомбардира»), которая вернула нас на вершину таблицы!

    Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, семье, друзьям и фанатам, которые помогли мне достичь этой грандиозной отметки», – написал Роналду в твиттере.

    Роналду впервые с ноября не забил в игре Серии А

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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    09.03.2020 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +444

      Proker 9 марта 2020, 21:38

      И тебе спасибо за игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 9 марта 2020, 19:56

      до рекорда Грецки недалеко))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 9 марта 2020, 19:53

      В 1000 играх 977 результативных действий... Разве это не легенда футбола?

      5
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