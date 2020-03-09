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  • Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе»

Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе»

9 марта 2020, 11:27
44

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала свои непростые отношения с фанатами команды.

– Почему не складывались отношения с болельщиками?

– Я абсолютно четко знаю ответ на этот вопрос. В вашем представлении болельщик – это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее.

Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно.

  • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
  • При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.

Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (44)
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Бухбух
1583743620
Смородскую понесло. Наверно, никто не дал ...
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Антибиотик
1583743810
Хватит уже публиковать "выдающиеся высказывания" этого завхоза. Это чудо никакого отношения к футболу не имеет.
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plehanov6
1583745130
Дебильная баба!!! Порет всякую чушь. Получается, что спортсмены играют для бандосов, а не для людей?! Допи...лась!!!!!
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portero
1583746443
есть прикормленные болельщики на окладе, ну а большинство именно болельщики, фанов покупают низкой стоимостью абонемента вот и многие акции становятся понятными, а то мы решили.... вам приказали или попросили.....
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titata
1583750260
эта все секреты расскажет, что знает, может добавит от себя немного.
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Asbjorn
1583750654
очень жаль,что такие люди как Смородская попадают в футбол,еще не известно,сколько там денег ею было уворовано,так что не ей говорить о преступниках
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Серж 69
1583752417
Что-то по весне она ещё более активизировалась,как змея вылезла после спячки,и не уймётся никак.Рассказала бы лучше,как Локо разваливала лихо,паршивка пустоголовая...
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BRO_football
1583752762
Всё правильно говорит. Большая часть болельщиков на стадионе это быдло, которому и футбол-то не особо интересен. Они больше хотят напиться пивом, набить морду фанатам другой команды, матерную кричалку сказать, поджечь что-нибудь, с полицейскими стычки устроить. Вот такой контингент в основном и ходит на стадионы. Проблема в том, что их мало, поэтому у нас трибуны мало заполняются. Обычные семейные люди не особо хотят контактировать с такими фанатами.
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Viper for CSKA
1583755219
Очень жаль, что такие заносчивые бездарности, как Смородская, вообще имеют к футболу хоть какое-то отношение. Это очень грустно.
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Hektor 84
1583755786
Тупая баба. Всегда говорил и буду говорить, что женщину к управлению допускать нельзя. Им до х рена много чего кажется.
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