Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала свои непростые отношения с фанатами команды.

– Почему не складывались отношения с болельщиками?

– Я абсолютно четко знаю ответ на этот вопрос. В вашем представлении болельщик – это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее.

Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно.

Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.

При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.

Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным