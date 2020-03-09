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    Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала свои непростые отношения с фанатами команды.

    – Почему не складывались отношения с болельщиками?

    – Я абсолютно четко знаю ответ на этот вопрос. В вашем представлении болельщик – это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее.

    Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно.

    • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
    • При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.

    Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным

    Источник: Sports.ru

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    09.03.2020 11:27
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2020, 22:31

      Основная масса болельщиков все же адекватные люди. Поэтому на стадионе можно видеть даже детей. Высказывания Смородской слишком уж резкие.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:50

      Преступны воры и казнокрады, такие как Смородская!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 9 марта 2020, 20:08

      То руководство Локо, которое было при Смородской гораздо преступнее любой из так называемых преступных фанатских группировок. Я бы сказал организованная преступность людей при которой идет организованный распил. Преступный фанат отдает клубу последнюю копейку, а благообразная Смородская бренчит краденым золотишком.

      2
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 9 марта 2020, 19:34

      в первый раз согласен со смородской. нормально с семьей на стадион не сходишь из-за тех, кому не футбол надо посмотреть, а себя показать. речь не о всех болельщиках, а о некоторой части, которую по -хорошему надо на исправработы направить - толку больше будет. да и определенных футболистов тоже

      -1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 9 марта 2020, 16:24

      пмс у тётки...

      1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 9 марта 2020, 15:16

      Смородская жуткая паскуда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 15:09

      Тупая баба. Всегда говорил и буду говорить, что женщину к управлению допускать нельзя. Им до х рена много чего кажется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 15:07

      Игры сдают, болелы гангстеры с битами и цепями. И тут смородская такая белая и пушистая)))

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 марта 2020, 15:00

      Очень жаль, что такие заносчивые бездарности, как Смородская, вообще имеют к футболу хоть какое-то отношение. Это очень грустно.

      7
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 9 марта 2020, 14:36

      ТП, а претендует на эксперта в футболе.... Её успокоит кто-нибудь?

      2
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