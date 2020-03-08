Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпулю» до первого в истории титула АПЛ осталось одержать две победы

«Ливерпулю» до первого в истории титула АПЛ осталось одержать две победы

8 марта 2020, 21:42
8

Идущий в АПЛ вторым «Манчестер Сити» в 27-м туре проиграл в дерби «Манчестер Юнайтед» (0:1). Это значит, что лидирующему «Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула.

Ливерпульцы могут оформить титул через две недели – 21 марта после гостевого матча 31-го тура против «Кристал Пэлас».

  • Разрыв между первым и вторым местами – 25 очков.
  • «Ливерпуль» на следующей неделе проведет матч Лиги чемпионов против «Атлетико».
  • Ливерпульцы в сезоне АПЛ потерпели только одно поражение.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Химия в бутылочке
1583693848
Ливерпуль бьёт рекорды Ливерпуля
Ответить
JTherry
1583698989
а то, что Ливерпуль был 18-кратным чемпионом Футбольной Лиги Англии - не считается? та же АПЛ - только вид сбоку....
Ответить
gor77
1583738240
Это уже не новость. Это факт чемпионства!!!
Ответить
mihail200606
1583740836
Ну две победы, я думаю, они осилят все таки. Хотя нагрузка очень большая .. Меня матч с Атлетико больше щас уже беспокоит..
Ответить
Not angry fan
1583744740
Ну, Сити, вообще-то, 0-2 сдул... А Ливер с Клоппом, несомненно, красавы!
Ответить
MDAR
1583752602
Второй раз читаю этот бред. Почему первый в истории титул??? Кто нибудь объяснит этому писаке, что Ливерпуль уже был чемпионом и не раз.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+