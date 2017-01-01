Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Ливерпулю» до первого в истории титула АПЛ осталось одержать две победы

    Идущий в АПЛ вторым «Манчестер Сити» в 27-м туре проиграл в дерби «Манчестер Юнайтед» (0:1). Это значит, что лидирующему «Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула.

    Ливерпульцы могут оформить титул через две недели – 21 марта после гостевого матча 31-го тура против «Кристал Пэлас».

    • Разрыв между первым и вторым местами – 25 очков.
    • «Ливерпуль» на следующей неделе проведет матч Лиги чемпионов против «Атлетико».
    • Ливерпульцы в сезоне АПЛ потерпели только одно поражение.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Химия в бутылочке 3 минуты назад

      Ливерпуль бьёт рекорды Ливерпуля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2033

      Борат 6 минут назад

      Во болелы ливера будут бухать весь остаток сезона ! Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75109
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru