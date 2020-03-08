«Ливерпулю» до первого в истории титула АПЛ осталось одержать две победы

Идущий в АПЛ вторым «Манчестер Сити» в 27-м туре проиграл в дерби «Манчестер Юнайтед» (0:1). Это значит, что лидирующему «Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания титула.

Ливерпульцы могут оформить титул через две недели – 21 марта после гостевого матча 31-го тура против «Кристал Пэлас».