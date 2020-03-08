Марсьяль – первый после Роналду игрок «Юнайтед», забивший в обоих дерби в сезоне АПЛ

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Счет открыл Антони Марсьяль, он отличился во втором дерби в рамках чемпионата подряд.
Последним, кому удавалось забить в ворота «Сити» в обоих матчах одного сезона АПЛ, был Криштиану Роналду (сезон-2006/07), ныне выступающий за «Ювентус».
- Голевой пас Марсьялю сделал Бруну Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта.
- В случае победы «Юнайтед» поднимется на пятое место.
- Обе команды выступают в плей-офф еврокубков.
Источник: твиттер OptaJoe