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  • Марсьяль – первый после Роналду игрок «Юнайтед», забивший в обоих дерби в сезоне АПЛ

Марсьяль – первый после Роналду игрок «Юнайтед», забивший в обоих дерби в сезоне АПЛ

8 марта 2020, 21:10

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Счет открыл Антони Марсьяль, он отличился во втором дерби в рамках чемпионата подряд.

Последним, кому удавалось забить в ворота «Сити» в обоих матчах одного сезона АПЛ, был Криштиану Роналду (сезон-2006/07), ныне выступающий за «Ювентус».

  • Голевой пас Марсьялю сделал Бруну Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта.
  • В случае победы «Юнайтед» поднимется на пятое место.
  • Обе команды выступают в плей-офф еврокубков.

Источник: твиттер OptaJoe
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ювентус Роналду Криштиану Марсьяль Антони
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