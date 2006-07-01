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    Марсьяль – первый после Роналду игрок «Юнайтед», забивший в обоих дерби в сезоне АПЛ

    В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Счет открыл Антони Марсьяль, он отличился во втором дерби в рамках чемпионата подряд.

    Последним, кому удавалось забить в ворота «Сити» в обоих матчах одного сезона АПЛ, был Криштиану Роналду (сезон-2006/07), ныне выступающий за «Ювентус».

    • Голевой пас Марсьялю сделал Бруну Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта.
    • В случае победы «Юнайтед» поднимется на пятое место.
    • Обе команды выступают в плей-офф еврокубков.

    Источник: твиттер OptaJoe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2033

      Борат 21 минуту назад

      Да пацаны ваще ребята ! Гыгы

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