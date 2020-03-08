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  • РПЛ. «Локомотив» минимально выиграл у «Ахмата» благодаря голу Эдера

РПЛ. «Локомотив» минимально выиграл у «Ахмата» благодаря голу Эдера

8 марта 2020, 20:54
57

«Локомотив» в первом домашнем матче весенней части РПЛ победил «Ахмат». Единственный мяч забил Эдер в первом тайме.

Москвичи заканчивали игру в меньшинстве после удаления защитника Соломона Кверквелии, но «Ахмат» не сумел реализовать численное преимущество. На 85-й минуте Фелипе Визеу не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 32.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хeведес, Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер (Серкейра, 89).

«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков (Раванелли, 75), Ильин, Исмаэл (Мбенг, 86), Харин, Понсе (Визеу, 65).

Предупреждения: Магкеев, 68; Мариу, 72; Игнатьев, 83 – Исмаэл, 52; Визеу, 71; Иванов, 81.

Удаления: Кверквелия, 84 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (57)
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MaxRnD
1583690316
Левников сделал всё, как и ожидалось (по сценарию Ахмат - Ростов), но остановить Локо всё равно не сумел
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mdu86
1583690421
Судья просто три два раз! Ему нельзя судить даже дворовый футбол! Посмотрел из какого он города, и сразу всё стало на свои места... PS. Всех красно-зелёных с победой!
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xkixerx
1583690448
С Победой Красно-зеленые!!! Судья конечно, три два рас....
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фанат джигурды
1583690646
С победой, Паровозы. Судью-питераста с праздником!!! Эдеру желаю забивать всё-таки побольше!!!! Чарли- здоровья!!!!!!!!!!!! Молодым- открытия счёта своих голов за клуб!!!!!!!!!
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фанат джигурды
1583690671
Литейного и Гаврошу с праздником!!!
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Mister_Tomsk
1583690718
Кто еще скажет что Гиля не достоин сейчас сборной???? ЛОКО С Победой! Судья *******!
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Вальдемар IV
1583690918
отскок сухиномотива как обычно
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O-Z
1583690936
Ну пенальти может и был, но удаление нет это точно. Пенальти ещё был в первом тайме когда мяч в руку попал. А так всё заслуженная победа. Главный неудачник матча это судья, остался без премии.
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slavа0508
1583691339
Судейский беспредел продолжается,,,,,Локо с победой,,,,,
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Мага 13
1583691505
паровозников - с победой! судью - с 8 марта.
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