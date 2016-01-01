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    РПЛ. «Локомотив» минимально выиграл у «Ахмата» благодаря голу Эдера

    «Локомотив» в первом домашнем матче весенней части РПЛ победил «Ахмат». Единственный мяч забил Эдер в первом тайме.

    Москвичи заканчивали игру в меньшинстве после удаления защитника Соломона Кверквелии, но «Ахмат» не сумел реализовать численное преимущество. На 85-й минуте Фелипе Визеу не реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Эдер, 32.

    «Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хeведес, Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер (Серкейра, 89).

    «Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков (Раванелли, 75), Ильин, Исмаэл (Мбенг, 86), Харин, Понсе (Визеу, 65).

    Предупреждения: Магкеев, 68; Мариу, 72; Игнатьев, 83 – Исмаэл, 52; Визеу, 71; Иванов, 81.

    Удаления: Кверквелия, 84 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии38
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      Рейтинг: +1444

      ZENIT****** 2 минуты назад

      Локо, с победой!

      0
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      Рейтинг: +2358

      Литейный4 6 минут назад

      Проводницы получили подарок в честь своего профессионально праздника 8 марта. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Химия в бутылочке 13 минут назад

      Игра рукой игрока Ахмата в своей штрафной - нет пенальти. Рикошет от колена в руку в штрафной Локо - пенальти и удаление. Не судил полгода из-за апелляций и вот снова началось...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37463

      MaxRnD > Химия в бутылочке 9 минут назад

      Тут и до игры было понятно, что буду палки в колёса вставлять по образу и подобию нашего матча с Ахматом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37977

      portero 18 минут назад

      Сочи рады, теперь 11 они погут покинуть зону вылета.

      1
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      Рейтинг: +2033

      Борат 27 минут назад

      Ожидаемая победа сухиновцев на 8 марта !!! С праздником проводницы !!! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Sky Spartak 32 минуты назад

      Да... в этом матче Гиля отыграл как вратарь в кой-то веке... но правила по которым судят......ммм вообще не понять...почему не дали в первом тайме пенку ...кстати КАК можно так бить пенки.получая такие бабосы...***...тренировать надо...это вообще жопа...

      0
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      Рейтинг: +907

      afw13 42 минуты назад

      паровозников - с победой!
      судью - с 8 марта.

      6
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      Рейтинг: +2073

      absent32 43 минуты назад

      а чем рука сабы отличается от руки как там его))) видно на повторе как он руку сначала держит прижатой, а потом отводит в сторону мяча! что у нас за гафно в судействе?! пеналь в ворота Локо 100-процентный, так же как и в ворота Ахмата. мне все время Левников нравился, до сегодняшнего дня

      5
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      Рейтинг: +1276

      Mister_Tomsk > absent32 34 минуты назад

      Правда на стороне ЛОКО!

      -1
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      Рейтинг: +13078

      slavutiq70 44 минуты назад

      Судейский беспредел продолжается,,,,,Локо с победой,,,,,

      6
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      Рейтинг: +1463

      klim2m > slavutiq70 28 минут назад

      Вар нам в помощь )))

      0
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      Рейтинг: +18

      саныч-60 45 минут назад

      Слабо Терек -- Грозный . Извиняюсь --- Ахмат - Арабия. Житель ЧИАССР 51 - 75г.

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