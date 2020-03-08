РПЛ. «Локомотив» минимально выиграл у «Ахмата» благодаря голу Эдера

«Локомотив» в первом домашнем матче весенней части РПЛ победил «Ахмат». Единственный мяч забил Эдер в первом тайме.

Москвичи заканчивали игру в меньшинстве после удаления защитника Соломона Кверквелии, но «Ахмат» не сумел реализовать численное преимущество. На 85-й минуте Фелипе Визеу не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 32.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хeведес, Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер (Серкейра, 89).

«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Иванов, Глушаков (Раванелли, 75), Ильин, Исмаэл (Мбенг, 86), Харин, Понсе (Визеу, 65).

Предупреждения: Магкеев, 68; Мариу, 72; Игнатьев, 83 – Исмаэл, 52; Визеу, 71; Иванов, 81.

Удаления: Кверквелия, 84 – нет.

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