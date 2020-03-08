Тевес перед чемпионским матчем «Бока Хуниорс» поцеловал Марадону и забил в нем победный гол

Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес перед матчем 23-го тура чемпионата против «Химнасии и Эсгримы» (1:0) подошел к главному тренеру гостей Диего Марадоне и поцеловал его. Фото доступно ниже.
В этой встрече Тевес забил решающий гол и принес команде 34-е чемпионство. Форвард забил на 72-й минуте.
- По количеству чемпионств в Аргентине лидирует «Ривер Плейт» – 36.
- Тевес выступает за родной «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- Форвард играл в сборной Аргентины под руководством Марадоны.
Фото: Getty Images.
Источник: Бомбардир.ру