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  • Тевес перед чемпионским матчем «Бока Хуниорс» поцеловал Марадону и забил в нем победный гол

Тевес перед чемпионским матчем «Бока Хуниорс» поцеловал Марадону и забил в нем победный гол

8 марта 2020, 14:33
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Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес перед матчем 23-го тура чемпионата против «Химнасии и Эсгримы» (1:0) подошел к главному тренеру гостей Диего Марадоне и поцеловал его. Фото доступно ниже.

В этой встрече Тевес забил решающий гол и принес команде 34-е чемпионство. Форвард забил на 72-й минуте.

  • По количеству чемпионств в Аргентине лидирует «Ривер Плейт» – 36.
  • Тевес выступает за родной «Бока Хуниорс» с 2018 года.
  • Форвард играл в сборной Аргентины под руководством Марадоны.

Фото: Getty Images.

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Бока Хуниорс Тевес Карлос Марадона Диего
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1583674030
наверное кокс облизивал
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