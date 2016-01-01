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    Тевес перед чемпионским матчем «Бока Хуниорс» поцеловал Марадону и забил в нем победный гол

    Нападающий аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес перед матчем 23-го тура чемпионата против «Химнасии и Эсгримы» (1:0) подошел к главному тренеру гостей Диего Марадоне и поцеловал его. Фото доступно ниже.

    В этой встрече Тевес забил решающий гол и принес команде 34-е чемпионство. Форвард забил на 72-й минуте.

    • По количеству чемпионств в Аргентине лидирует «Ривер Плейт» – 36.
    • Тевес выступает за родной «Бока Хуниорс» с 2018 года.
    • Форвард играл в сборной Аргентины под руководством Марадоны.

    Фото: Getty Images.

    Источник: Бомбардир.ру

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