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Роналдиньо снова арестовали в Парагвае

7 марта 2020, 10:25

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто вновь арестованы в Парагвае.

Впервые их задержали в среду вечером, но в скором времени отпустили на свободу.

Экс-футболист и его родственник планировали вернуться в Бразилию, однако парагвайские правоохранительные органы посчитали это недопустимым, поэтому во второй раз взяли под арест фигурантов дела.

Бразильцев обвиняют в использовании поддельных документов.

  • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
  • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».

Источник: Globo Esporte
Бразилия Роналдиньо
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