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    Роналдиньо снова арестовали в Парагвае

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто вновь арестованы в Парагвае.

    Впервые их задержали в среду вечером, но в скором времени отпустили на свободу.

    Экс-футболист и его родственник планировали вернуться в Бразилию, однако парагвайские правоохранительные органы посчитали это недопустимым, поэтому во второй раз взяли под арест фигурантов дела.

    Бразильцев обвиняют в использовании поддельных документов.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      mama1991 1 час назад

      чилаверт спаси пацанов))

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