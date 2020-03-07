Роналдиньо снова арестовали в Парагвае

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто вновь арестованы в Парагвае.

Впервые их задержали в среду вечером, но в скором времени отпустили на свободу.

Экс-футболист и его родственник планировали вернуться в Бразилию, однако парагвайские правоохранительные органы посчитали это недопустимым, поэтому во второй раз взяли под арест фигурантов дела.

Бразильцев обвиняют в использовании поддельных документов.