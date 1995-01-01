Goal.com: Роналдиньо арестован за использование поддельных документов

В среду вечером в Парагвае были задержаны бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто.

По информации Goal.com, их арестовали за использование поддельных документов.

В прошлом году у Роналдиньо отобрали бразильский паспорт, поэтому он не мог легально выехать из страны.