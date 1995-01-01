Goal.com: Роналдиньо арестован за использование поддельных документов

Рональдиньо можно и без паспорта всегда узнать. Так что ему можно было не заниматься подделками :))
В среду вечером в Парагвае были задержаны бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто.
По информации Goal.com, их арестовали за использование поддельных документов.
В прошлом году у Роналдиньо отобрали бразильский паспорт, поэтому он не мог легально выехать из страны.
- Футболист известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году Роналдиньо выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».