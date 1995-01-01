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    Goal.com: Роналдиньо арестован за использование поддельных документов

    В среду вечером в Парагвае были задержаны бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто.

    По информации Goal.com, их арестовали за использование поддельных документов.

    В прошлом году у Роналдиньо отобрали бразильский паспорт, поэтому он не мог легально выехать из страны.

    • Футболист известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году Роналдиньо выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77

      G.P. 31 минуту назад

      Рональдиньо можно и без паспорта всегда узнать. Так что ему можно было не заниматься подделками :))

      2
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      Рейтинг: +4814

      серега кашин 32 минуты назад

      контрабандой занялся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4095

      filosof sparty 35 минут назад

      Обалдеть!! Один из самых ярких игроков за всю историю...

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