Экс-игрок «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо выпущен из-под стражи в Парагвае.

5 марта обладатель «Золотого мяча» был арестован по подозрению во въезде в Парагвай по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.

«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и свое бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он осведомлен, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», – заявил адвокат бывшего игрока.