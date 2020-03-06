Экс-игрок «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо выпущен из-под стражи в Парагвае.
5 марта обладатель «Золотого мяча» был арестован по подозрению во въезде в Парагвай по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.
«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и свое бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он осведомлен, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», – заявил адвокат бывшего игрока.
- У Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура.
- Долг игрока составляет 2,3 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.
Источник: Globo Esporte