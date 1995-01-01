Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Судья Федотов: «Лапочкин не поставил пенальти в ворота «Ахмата» в прошлом туре, но назначен на матч «Спартака» с «Краснодаром»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил недоумение, почему арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на матч ближайшего тура между «Спартаком» и «Краснодаром», несмотря на ошибку в прошлом игровом дне.

    «На 43-й минуте матча «Ахмат»«Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал.

    А сейчас он ещe и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита». Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов?» – сказал Федотов.

    • Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится 9 марта в Москве.
    • «Краснодар» идет в РПЛ вторым.
    • «Спартак» занимает девятое место.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1977

      Борат 23 минуты назад

      Давно известно, что лапочкин ночует у федуна и выходит с чемоданами народных нефтедолларов ! Позор рылам !!!
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Кто угодно,лишь бы не пон > Борат 2 минуты назад

      Чмошник везде лезет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -70

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну так в прошлом туре не поставил пенальти в пользу ростова, который является конкурентом зениту..
      в этом туре спокойно можно ставить на победу спартака, мб удаление у краснодара будет или пенальти чтобы, краснодар не нароком еще не приблизился к "великому клубу" если он вдруг оступиться с уфой!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37913

      portero 1 час назад

      свистеть будет как заплатят , запросто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      Ceнит 1 час назад

      Парни позорный синит ещё не расформировали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      латунный 1 час назад

      три дараз лапочкин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1329

      alarm 1 час назад

      позор фердуну! сколько чемоданов занёс на этот раз?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Кто угодно,лишь бы не пон > alarm 3 минуты назад

      Баран деньги заносят только бомжи и пржевальские

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      andrebest4 1 час назад

      Для начала посмотрите таблицу и пишите правильно про положение в ней. Ну и после этой шняги какая вера и уважение автору???чем он лучше нашего корпуса судейского??

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru