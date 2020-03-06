Судья Федотов: «Лапочкин не поставил пенальти в ворота «Ахмата» в прошлом туре, но назначен на матч «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил недоумение, почему арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на матч ближайшего тура между «Спартаком» и «Краснодаром», несмотря на ошибку в прошлом игровом дне.

«На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал.

А сейчас он ещe и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита». Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов?» – сказал Федотов.