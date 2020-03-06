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  • Судья Федотов: «Лапочкин не поставил пенальти в ворота «Ахмата» в прошлом туре, но назначен на матч «Спартака» с «Краснодаром»

Судья Федотов: «Лапочкин не поставил пенальти в ворота «Ахмата» в прошлом туре, но назначен на матч «Спартака» с «Краснодаром»

6 марта 2020, 21:58
27

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил недоумение, почему арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на матч ближайшего тура между «Спартаком» и «Краснодаром», несмотря на ошибку в прошлом игровом дне.

«На 43-й минуте матча «Ахмат»«Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал.

А сейчас он ещe и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита». Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов?» – сказал Федотов.

  • Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится 9 марта в Москве.
  • «Краснодар» идет в РПЛ вторым.
  • «Спартак» занимает девятое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Лапочкин Сергей Федотов Игорь
Комментарии (27)
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andrebest4
1583521515
Для начала посмотрите таблицу и пишите правильно про положение в ней. Ну и после этой шняги какая вера и уважение автору???чем он лучше нашего корпуса судейского??
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латунный
1583522268
три дараз лапочкин
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portero
1583523264
свистеть будет как заплатят , запросто...
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СвинкаСправедливости
1583533327
Ну давайте нас теперь только Иваново, Вилков и Карасёв будут судить теперь, угу.
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алдан2014
1583536512
Лапочкину пора заканчивать судить,а то случится,как с его иностранным коллегой.Попадет под поезд,убегая от полиции.Он абсолютный ноль,как рефери.А ,что берёт бабло за результат,никто пока не расследовал.А пора бы уже проверять весь судейский корпус.Ведь сами судьи сидят на видеопросмотрах и похоже по общему сговору,не видят явные нарушения правил.Это уже коррупция
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slavа0508
1583563601
Ну вот вам и ВАР для чего тратили деньги не понятно,,,,,как были грубые ошибки так есть,,,,,,,ВАР используют как надо в каких то целях,,,,,,,
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paracetamol
1583564960
ЯЫ поражаюсь нашему ВАР. Явные ляпы сцдкй пропускает. Вот смотришь ЕК, там, несмотря на то, свистнул свистун или нет, идет строка - просмотр ВАР. А у нас такое, видать, считают нецелесообразным? Так накера он нужен этот ВАР тогда? Вот в ворота коней пен не поставили на кубок, что не удивительно, и у Ростова 2 оча отобрали, что тоже укладывается в политику РФС.
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NEONFOL
1583566126
если бы вар автоматически смотрел, как робот, но нет, смотрят те же полудурки что и раньше судили договорняки просто теперь это стоит дороже и красиво называется ВАР, а как были сволочами продажными, такими и остались, единственный про кого плохого не могу сказать это КАрасёв, и всё
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vka1970
1583566352
В нашем судейском корпусе вместо того чтобы девочек новых искать, вновь кровати двигают.Как в том кабинете.И как в правительстве.Правильно Шнур поёт: Выборы, выборы, Кандидаты пи-пи-пи
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Томик
1583580861
Из-за таких проблемных моментов и надо обязательно вводить просмотр ВАР по требованию, хотя бы ограниченное количество раз. Чтобы было понятно, что действительно Вилков посмотрел эпизод и Карасёв принял по нему совместное решение. А не "Вилков смотрел" после матча заявлять.
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