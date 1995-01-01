Судья Федотов: «Лапочкин не поставил пенальти в ворота «Ахмата» в прошлом туре, но назначен на матч «Спартака» с «Краснодаром»

Давно известно, что лапочкин ночует у федуна и выходит с чемоданами народных нефтедолларов ! Позор рылам !!!
Гыгы
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил недоумение, почему арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на матч ближайшего тура между «Спартаком» и «Краснодаром», несмотря на ошибку в прошлом игровом дне.
«На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал.
А сейчас он ещe и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита». Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов?» – сказал Федотов.
- Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится 9 марта в Москве.
- «Краснодар» идет в РПЛ вторым.
- «Спартак» занимает девятое место.