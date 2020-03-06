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  • Семин – о словах Кикнадзе про выбор тренера для «Локомотива»: «Не буду это комментировать. У него много неточностей»

Семин – о словах Кикнадзе про выбор тренера для «Локомотива»: «Не буду это комментировать. У него много неточностей»

6 марта 2020, 14:20
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что пока неизвестно, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

«На совете директоров «Локомотива» будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей», – сказал Семин.

  • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
  • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
  • Контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (5)
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порт
1583499247
А чем кочегар Сёмин не устраивает? Согласен что в приличном возрасте, да, иногда эмоции лезут через край. Но команда играет не плохо, и нет провалов.
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AHTUNGBOL
1583499672
Мне кажется тут дело не в тренере как таковом, а дело в менталитете нашего менеджмента в клубах. Они управленцы, но мало понимающие в футболе. Взять тот же Спартак, назначили Эмери - не дали поработать и выгнали, а он потом в Европе всем всё доказал. В Локомотиве тоже были иностранцы и им тоже не давали поработать, на памяти только Спалетти в Зените чего-то добился...
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Иван_Невский
1583502598
кикнадзе врунишка
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KalterJax
1583535481
Отстаньте от Палыча уже! я считаю, что это фигура, такого уровня, что он сам вправе решать когда ему заканчивать в ЛОКО! с учётом не самого сильного состава и отсутствие адекватной скамейки, человек просто тащит клуб вверх! благодаря ему мы в лидерах, без него плелись бы сейчас где-то внизу вместе с уралом и уфой!
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Князев
1583568339
Подлый грузиняка, вводит нервозность в клубе. Гнать его вон поганой метлой.
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