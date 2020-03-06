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    Семин – о словах Кикнадзе про выбор тренера для «Локомотива»: «Не буду это комментировать. У него много неточностей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что пока неизвестно, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

    «На совете директоров «Локомотива» будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей», – сказал Семин.

    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
    • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1061

      AHTUNGBOL 38 минут назад

      Мне кажется тут дело не в тренере как таковом, а дело в менталитете нашего менеджмента в клубах. Они управленцы, но мало понимающие в футболе. Взять тот же Спартак, назначили Эмери - не дали поработать и выгнали, а он потом в Европе всем всё доказал. В Локомотиве тоже были иностранцы и им тоже не давали поработать, на памяти только Спалетти в Зените чего-то добился...

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      Рейтинг: +3702

      порт 46 минут назад

      А чем кочегар Сёмин не устраивает? Согласен что в приличном возрасте, да, иногда эмоции лезут через край. Но команда играет не плохо, и нет провалов.

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