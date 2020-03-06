Семин – о словах Кикнадзе про выбор тренера для «Локомотива»: «Не буду это комментировать. У него много неточностей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что пока неизвестно, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

«На совете директоров «Локомотива» будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей», – сказал Семин.