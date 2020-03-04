Главные новости дня. «Спартак» прошел ЦСКА, фанаты «Ахмата» атаковали болельщиков «Зенита» за голые торсы

Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку.
Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом».
«Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча.
Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу.
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Источник: Бомбардир.ру