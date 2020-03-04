Главные новости дня. «Спартак» прошел ЦСКА, фанаты «Ахмата» атаковали болельщиков «Зенита» за голые торсы

Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку.

Кубок России. «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и в полуфинале сыграет с «Зенитом».

«Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча.

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу.

Ofnews: полиция заставляла болельщиков ЦСКА и «Спартака» подписывать «опросные листы».

Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина.

Жена Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться».

The Telegraph: Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма».