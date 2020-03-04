«Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

В перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА случилась стычка между игроками команд в подтрибунном помещении. Она началась из-за того, что с претензиями к Вадиму Карпову обратился вратарь хозяев Артем Ребров.

«Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях», – прокомментировал стычку Марио Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».