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    «Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

    В перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА случилась стычка между игроками команд в подтрибунном помещении. Она началась из-за того, что с претензиями к Вадиму Карпову обратился вратарь хозяев Артем Ребров.

    «Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях», – прокомментировал стычку Марио Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +663

      Сергей Александрович 4 минуты назад

      Ребров ток и может на младших нападать

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      Рейтинг: +884

      ruded 6 минут назад

      крыса лесная окуела совсем - свинорылое дно по сути оказалось.

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      Рейтинг: +12113

      vka1970 37 минут назад

      Для тех кто поощряет насилие в семье принятое думой, это нормальная ситуация когда наезжают на мелких.Для нормальных людей нет.И их большинство.

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      Рейтинг: +1343

      alarm 47 минут назад

      стыдно за свиняк!

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      Рейтинг: +2160

      Derzkiy1 51 минуту назад

      свинья есть свинья ....

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