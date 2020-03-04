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  • «Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

«Не можем давать в обиду младшего товарища». Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

4 марта 2020, 20:59
15

В перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА случилась стычка между игроками команд в подтрибунном помещении. Она началась из-за того, что с претензиями к Вадиму Карпову обратился вратарь хозяев Артем Ребров.

«Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях», – прокомментировал стычку Марио Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Фернандес Марио Карпов Вадим
Комментарии (15)
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Derzkiy1
1583345837
свинья есть свинья ....
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vka1970
1583346656
Для тех кто поощряет насилие в семье принятое думой, это нормальная ситуация когда наезжают на мелких.Для нормальных людей нет.И их большинство.
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ruded
1583348562
крыса лесная окуела совсем - свинорылое дно по сути оказалось.
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Сергей Александрович
1583348677
Ребров ток и может на младших нападать
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ufos73
1583349818
Этот пи*дюк наиграл на 3 ЖК, "хорошо" судья свой...
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КАМПОСТЕР1
1583350108
Ну что заладили свинья, да свинья, а видали как свинья ибет коня))) иго-го
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ivany4
1583351171
Вы бы его для начала играть научили. Бокаеву здоровья и скорейшего выздоровления.
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JTherry
1583354183
Карпов тот еще провокатор, вроде бората, валялся на газоне, будто ему Понсе в фейс попал, да и судья купленный
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Кинстифа
1583382160
если в 17 лет уже такое существо подленькое.. что будет дальше???
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Диктор
1583384749
Да он гавно,да подленький но наш родненький и мы не позволим обижать нашу девочку.
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